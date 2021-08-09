Гофрированный картон – это многослойный упаковочный материал. Он представляет собой ровные слои из картона, которые склеиваются между собой тонкой бумагой, уложенной волнообразно. В гофрокартоне может быть от 2 до 7 слоев. Такая структура придает упаковочному материалу хорошую жесткость и сопротивляемость в разных направлениях Упаковка из него отличается малым весом и высокой прочностью.
Востребованность гофрокартона объясняется невысокой стоимостью материала и хорошими эксплуатационными свойствами. Производство гофрокартона предусматривает использование вторсырья, что исключает нанесение вреда окружающей среде.
Для производства гофрированного картона используются следующие материалы:
- Для плоского слоя – картон с плотностью до 235 г/кв.м.
- Для гофрирования – бумагу с плотностью не более 140 г/кв.м.
- Крахмальная или силикатная основа для склеивания слоев.
Цех для производства гофрокартона всегда отличается большой площадью. Изначально подготовленный исходный материал необходимо выдержать в течение 24 часов в помещении при температуре не менее 15°С. После этого бумагу отправляют на специальные станки с нагревательными цилиндрами. На них с помощью специальных валиков выполняется равномерное увлажнение и нагрев материала. После этого рулоны подготовленной бумаги отправляют специальные прессы с зубчатыми валами, на которых при температуре 180°С формируется волнистый слой. Далее выполняется соединение гофрированных и плоских слоев. На последнем этапе производства выполняется сушка гофрокартона. После охлаждения упаковочного материала выполняется его нарезка, при необходимости выполняется его дополнительное уплотнение.
Самым востребованным видом гофрированного картона является трехслойный материал. В нем два плоских слоя склеиваются одним волнистым слоем. Данный вид упаковочного материала отличается достаточной жесткостью и прочностью, поэтому он подходит для упаковки многих видов товаров. Но в случаях, когда требуется обеспечить дополнительную защиту используется пятислойный и семислойный гофрокартон.