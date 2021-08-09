"У него все горшки полные, через закрытую дверь пахнет": Запертый в палате больницы 2-летний малыш вытирал за собой фекалии простыней

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова написала обращение в прокуратуру по факту жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице. Напомним, в интернете появилось видео, на кадрах которого ребенок заперт один в больничной палате. Жители Волгограда, распространившие видео, пожаловались на плохие условия содержания мальчика в волгоградской больнице. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь.
- Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства, - отметила Кузнецова.
Также по ее словам, ребенка и его маму навестят в больничной палате и выяснят, нужна ли им какая-либо помощь. По данным СУСК РФ по Волгоградской области, предварительно установлено, что 2-летнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал распитию спиртного. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.
Напомним, шокирующие кадры сняли родители других пациентов больницы. На них видно, как маленький ребенок вытирал простыней испачканные фекалиями полы в своей палате. Мальчишка там был один, без присмотра взрослых. В облздраве назвали это шокирующее видео исключением, на которое медики оперативно отреагировали.
— Всё в фекалиях, всё измазано, — сообщали волгоградки. — Вот ребенок несет простынь, она тоже в фекалиях. За ребенком никто не смотрит, совершенно. Он сам по себе, он весь в фекалиях. Такие здесь врачи, которые за детьми вообще не смотрят.
Другие женщины, едва сдерживая слезы, смотрели, как ребенок остается взаперти без еды и должного ухода.
— Пока врачам не скажешь, никто к нему даже не зайдет, — добавила собеседница V1.RU. — У него там все горшки полные, это всё через закрытую дверь пахнет, памперсы уже переполнены. С него уже фекалии начали на пол литься, так он простынь взял и начал за собой вытирать. Мальчику 2,5 года, он абсолютно развит по годам. Он как в зоопарке там закрыт, мы подходим, через стекло играем с ним. Он же выйти хочет, он бегать хочет, а его просто заперли и забыли про него. Ребенку же уход нужен, забота.