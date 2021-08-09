Россиянин погиб от удара молнии из-за медузы

Следственный комитет по Приморскому краю сообщил о страшное ЧП, которое произошло в регионе на днях. Там мужчина отправился в море ловить медуз, но в воду ударила молния и он погиб прямо на глазах у своего сына.
Инцидент произошел в субботу, 7 августа, неподалеку от села Прохладное Надеждинского района. Утром 53-летний мужчина отправился вместе с сыном ловить медуз на двух резиновых лодках в Угловой залив. Внезапно погодные условия ухудшились — пошел сильный дождь с грозой и молнией. Как рассказал сын, он увидел яркую вспышку возле отца, после чего он упал.
Сын вытащил тело погибшего на берег и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие сотрудники экстренной службы констатировали смерть россиянина.