Россиянин погиб от удара молнии из-за медузы
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Россиянин погиб от удара молнии из-за медузы

2:24:138/9/2021Фото: pixabay
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Отец с ребенком отправились ловить медуз на надувных лодках.

Молния убила мужчину на рыбалке

Следственный комитет по Приморскому краю сообщил о страшное ЧП, которое произошло в регионе на днях. Там мужчина отправился в море ловить медуз, но в воду ударила молния и он погиб прямо на глазах у своего сына.

Инцидент произошел в субботу, 7 августа, неподалеку от села Прохладное Надеждинского района. Утром 53-летний мужчина отправился вместе с сыном ловить медуз на двух резиновых лодках в Угловой залив. Внезапно погодные условия ухудшились — пошел сильный дождь с грозой и молнией. Как рассказал сын, он увидел яркую вспышку возле отца, после чего он упал.

Сын вытащил тело погибшего на берег и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие сотрудники экстренной службы констатировали смерть россиянина.

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