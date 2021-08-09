"Какой дорогой ездит мэр?": Матерными словам разукрасили пешеходный мост над трассой Р-256 Бердска
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"Какой дорогой ездит мэр?": Матерными словам разукрасили пешеходный мост над трассой Р-256 Бердска

3:06:538/9/2021,София МальцеваФото: Предоставлено читателем
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В пресс-службе Росавтодора сообщили, что приняли заявку редакции и на место пешеходного перехода вышлют проверку, чтобы стереть все надписи.

Вандалы написали нецензурное слово

Жители Бердска жалуются на надписи, содержащие нецензурную лексику на пешеходном мосту на федеральной трассе в Бердск.

- Интересно, какой дорогой ездит мэр? - задается вопросом бердчанин.

Также неравнодушный добавил, что эта надпись находится на мосту уже неделю.

В пресс-службе Росавтодора 9 августа “Курьер. Среда. Бердск” приняли заявку редакции и на место пешеходного перехода вышлют проверку, чтобы стереть все надписи:

- Мы проверим на наших мостах. Если там будут какие-либо неполадки, то все устраним.

Отмечается, если в рисунке или надписи будет содержаться малейший намек на экстремизм, возбуждение ненависти, вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, то при квалификации действий виновного могут привлечь к уголовной ответственности.

Переходной мост

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