Затмения-2021: Дата и советы, как использовать силу Луны и Солнца

Первый тяжелый кармический коридор затмений нам пришлось пережить в период с 26 мая по 10 июня 2021 года. В конце осени нас ожидает еще один коридор затмений, который также будет кармическим. Начнется он 19 ноября с частичного лунного затмения и окончится 4 декабря 2021 года полным солнечным затмением.
Лунное затмение состоится в созвездии Тельца в 12:02 по времени Москвы. Оно будет частичным. Самое большее влияние оно окажет на финансовую составляющую вашей жизни. Если появятся денежные проблемы или затруднения, значит вам нужно уделить это части вашей жизни особое внимание - искать новые источники дохода, гасить долги или менять место работы.
Солнечное затмение произойдет 4 декабря в Стрельце в 10:34 по московскому времени. Его влияние отразится на духовности, учебе, самопознании. Отношения и вопросы религии выйдут на первое место. Влияние этого затмения продлится на протяжении 2 недель.
Астрологи и эзотерики все коридоры затмений называют кармическими, поскольку любое затмение луны всегда совпадает с Полнолунием и является своего рода кульминацией определенного этапа вашей жизни. Вы сможете подвести определенные итоги вашей деятельности, чего бы она ни касалась. Где "больнее" ударят события месяца - над тем вам и предстоит работать в будущем, чтобы исправить собственные ошибки. Но не все так плохо - если вы не совершали дурного, не было обманов и невыполненных обещаний, то использовать коридор затмений получится для крутых перемен в вашей жизни, которые смогут развернуть вашу судьбу в лучшем направлении.
Пере началом открытия коридора затмений крайне важно исправить свои ошибки. Помириться с теми, с кем вы в ссоре, раздать долги, навести порядок в жизни и в отношениях. Кстати, те пары, у которых в жизни не все гладко, должны быть крайне аккуратны в общении - на протяжении всего коридора затмений нельзя выяснять отношения. Если вы оба настроены мириться, рекомендуется сделать это до события, потому что выяснения отношений в периоде затмений неизменно приведет к ухудшению ситуации.