Водитель легковушки протаранил пассажирскую маршрутку в Бердске. Есть пострадавшие

В минувшую пятницу, 6 августа, в Бердске произошло серьезное ДТП. На улице Рогачева столкнулись маршрутка и легковушка. Все случилось в начале пятого вечера. Как стало известно, легковушка вылетела наперерез пассажирскому транспорту. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. В их числе двое детей - пяти и семи лет. У одной из пострадавших врачи диагностировали сотрясение головного мозга.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, за рулем легковушки находился 64-летний водитель, который имеет стаж 46 лет. Также стало известно, что в момент аварии он был трезвый. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.