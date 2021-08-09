Водитель легковушки протаранил пассажирскую маршрутку в Бердске. Есть пострадавшие
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Водитель легковушки протаранил пассажирскую маршрутку в Бердске. Есть пострадавшие

2:45:078/9/2021Фото: pixabay
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Пострадали пять человек, в том числе двое детей.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек

В минувшую пятницу, 6 августа, в Бердске произошло серьезное ДТП. На улице Рогачева столкнулись маршрутка и легковушка. Все случилось в начале пятого вечера. Как стало известно, легковушка вылетела наперерез пассажирскому транспорту. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. В их числе двое детей - пяти и семи лет. У одной из пострадавших врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, за рулем легковушки находился 64-летний водитель, который имеет стаж 46 лет. Также стало известно, что в момент аварии он был трезвый. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

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