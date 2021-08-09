Возле гробов из-за запаха невозможно стоять: в Петербурге простились с адмиралом Лобановым, его женой и сыном
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Возле гробов из-за запаха невозможно стоять: в Петербурге простились с адмиралом Лобановым, его женой и сыном

3:09:228/9/2021Фото: pixabay
0

Сам адмирал погиб под электричкой, а его семью нашли со вспоротыми животами.

Адмирала Лобанова похоронили в одной ограде с убитыми женой и сыном

В Питере на Серафимовском кладбище проводили в последний путь адмирала Лобанова. Помимо дочери с внуками, проститься с ним пришли еще с десяток человек, в основном военных пенсионеров. Отметим, что на похоронах не говорили об убийстве жены и сына, по традиции вспоминали только хорошее. Похороны адмирала состоялись в час дня.

А через два часа, в 15:00 началось прощание с его женой и сыном. На нем не говорили долгих прощальных слов, присутствовали только родственники — семь человек. У закрытых гробов, стоять рядом с которыми было сложно из-за запаха, провели отпевание — псалмы пели четверо из церковного хора. После дочь и сестра что-то тихо сказала у могилы — и мать и сына похоронили в одной ограде с отцом, сообщает Фонтанка.

Напомним, трупы 84-летней женщины и ее 56-летнего сына нашли в квартире 24 июля сначала их забили сковородкой, а после вспороли животы и горло. Подозреваемым сразу же стал сам Лобанов. Однако привлечь его к ответственности было невозможно — он погиб под колесами электрички 16 июля.

Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Гордон попытался задушить гостя чулками в студии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Душил колготками: Гордон объяснил свое поведение
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
5 самых мстительных и коварных знаков Зодиака: будьте осторожны
адмиралпохороны.убитые жена и сын
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно ли было хоронить их в одной ограде?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Какой дорогой ездит мэр?": Матерными словам разукрасили пешеходный мост над трассой Р-256 Бердска
3:06:53 8/9/2021
"Какой дорогой ездит мэр?": Матерными словам разукрасили пешеходный мост над трассой Р-256 Бердска
БердскБрат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года
2:47:33 8/9/2021
Брат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года
БердскВодитель легковушки протаранили пассажирскую маршрутку в Бердске. Есть пострадавшие
2:45:07 8/9/2021
Водитель легковушки протаранили пассажирскую маршрутку в Бердске. Есть пострадавшие
Правозащитник и автор Конституции Сергей Ковалев умер в России
2:26:19 8/9/2021
Правозащитник и автор Конституции Сергей Ковалев умер в России
Россиянин погиб от удара молнии из-за медузы
2:24:13 8/9/2021
Россиянин погиб от удара молнии из-за медузы
БердскВ красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска резко исчезла многочасовая очередь из зараженных коронавирусом
2:20:48 8/9/2021
В красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска резко исчезла многочасовая очередь из зараженных коронавирусом
Затяжная яростная магнитная буря обрушится на метеопатов в августе 2021 года: Даты бури и лучшие советы
2:20:00 8/9/2021
Затяжная яростная магнитная буря обрушится на метеопатов в августе 2021 года: Даты бури и лучшие советы
"У него все горшки полные, через закрытую дверь пахнет": Запертый в палате больницы 2-летний малыш вытирал за собой фекалии простыней
2:10:03 8/9/2021
"У него все горшки полные, через закрытую дверь пахнет": Запертый в палате больницы 2-летний малыш вытирал за собой фекалии простыней
Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии
1:37:36 8/9/2021
Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
1:20:32 8/9/2021
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?