Возле гробов из-за запаха невозможно стоять: в Петербурге простились с адмиралом Лобановым, его женой и сыном

В Питере на Серафимовском кладбище проводили в последний путь адмирала Лобанова. Помимо дочери с внуками, проститься с ним пришли еще с десяток человек, в основном военных пенсионеров. Отметим, что на похоронах не говорили об убийстве жены и сына, по традиции вспоминали только хорошее. Похороны адмирала состоялись в час дня.
А через два часа, в 15:00 началось прощание с его женой и сыном. На нем не говорили долгих прощальных слов, присутствовали только родственники — семь человек. У закрытых гробов, стоять рядом с которыми было сложно из-за запаха, провели отпевание — псалмы пели четверо из церковного хора. После дочь и сестра что-то тихо сказала у могилы — и мать и сына похоронили в одной ограде с отцом, сообщает Фонтанка.
Напомним, трупы 84-летней женщины и ее 56-летнего сына нашли в квартире 24 июля сначала их забили сковородкой, а после вспороли животы и горло. Подозреваемым сразу же стал сам Лобанов. Однако привлечь его к ответственности было невозможно — он погиб под колесами электрички 16 июля.