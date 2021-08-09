Принято ли дарить подарки на Рас-ас-Сана - Новый год по Хиджре 9 августа 2021?

В 622 году пророк Мухаммед осуществил переезд в Медину, после того, как долгое время жил в Мекке. Именно с этого дня из этого года у мусульман началось свое летоисчисление, которое они ведут по календарному году, которые приравниваются к лунному календарю. В 2021 году мусульмане будут встречать 1443 год по хиджре.
Этот лунный календарь в исламе называется хиджра и первый его день всегда выпадает на первый день запретного и священного месяца мухаррам. Поскольку лунный календарь не совпадает с григорианским, к которому мы привыкли, то этот лунный год короче привычного на 11 или 12 дней. Все праздники и памятные даты у правоверных отмечаются именно по датам лунного календаря и потому каждый год они сдвигаются. Новый год у мусульман таким образом может отмечаться и зимой, и весной, и летом и осенью.
Можно сказать, что празднование этого нового года не воспринимается мусульманами как государственный или религиозный праздник. Это просто памятная дата, отмечающая начало нового лунного календаря на предстоящий год. Соответственно не устраивается никаких торжеств или праздничных мероприятий. В этот день не принято приглашать гостей и самим ходить в гости, соответственно, подарков по этому поводу никто никому не дарит.
Религиозным мусульманам рекомендовано в этот день соблюдать пост, а потом повторять его в каждый четверг, пятницу и воскресенье всего месяца мухаррам. По окончании поста в праздничный день - после захода солнца, женщины накрывают условно торжественный ужин, на которой готовятся горячие супы и блюда из баранины, разнообразные салаты и десерты, ставятся фруктовые нарезки. Всегда на столе присутствуют сухофрукты и орехи. Алкоголь на мусульманском столе никогда не присутствует, поскольку он запрещён религией ислама.
Также в этот день не принято добавлять в пищу чеснок не в каком его виде. Это не считается запрещенным или грехом, однако мусульмане верят, что чеснок способен отгонять от дома благополучие и удачу.
На протяжении всего месяца мухаррам строго запрещается совершать дурные и плохие поступки, участвовать в войнах и конфликтах, осуществлять месть, особенно кровную. Полагается совершать как можно больше добрых дел, помогать бедным людям, занимаясь благотворительностью, мусульмане посещают кладбище и навещают далеко живущих родственников.