Принято ли дарить подарки на Рас-ас-Сана - Новый год по Хиджре 9 августа 2021?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Принято ли дарить подарки на Рас-ас-Сана - Новый год по Хиджре 9 августа 2021?

4:20:178/9/2021Фото: pxhere
0

Религиозным мусульманам рекомендовано в этот день соблюдать пост, а потом повторять его в каждый четверг, пятницу и воскресенье всего месяца мухаррам.

Медина
Медина имеет отношение к летоисчислению у мусульман
Сюжет: Обряды мусульман
Какой год наступает по Хиджре 10 августа 2021 года? Традиции важного праздника

Какой год наступает по Хиджре 10 августа 2021 года? Традиции важного праздникаХиджра 2021: Главные обычаи в мусульманский Новый год 9 августаЕщё 111 новости

В 622 году пророк Мухаммед осуществил переезд в Медину, после того, как долгое время жил в Мекке. Именно с этого дня из этого года у мусульман началось свое летоисчисление, которое они ведут по календарному году, которые приравниваются к лунному календарю. В 2021 году мусульмане будут встречать 1443 год по хиджре.

Этот лунный календарь в исламе называется хиджра и первый его день всегда выпадает на первый день запретного и священного месяца мухаррам. Поскольку лунный календарь не совпадает с григорианским, к которому мы привыкли, то этот лунный год короче привычного на 11 или 12 дней. Все праздники и памятные даты у правоверных отмечаются именно по датам лунного календаря и потому каждый год они сдвигаются. Новый год у мусульман таким образом может отмечаться и зимой, и весной, и летом и осенью.

Можно сказать, что празднование этого нового года не воспринимается мусульманами как государственный или религиозный праздник. Это просто памятная дата, отмечающая начало нового лунного календаря на предстоящий год. Соответственно не устраивается никаких торжеств или праздничных мероприятий. В этот день не принято приглашать гостей и самим ходить в гости, соответственно, подарков по этому поводу никто никому не дарит.

Религиозным мусульманам рекомендовано в этот день соблюдать пост, а потом повторять его в каждый четверг, пятницу и воскресенье всего месяца мухаррам. По окончании поста в праздничный день - после захода солнца, женщины накрывают условно торжественный ужин, на которой готовятся горячие супы и блюда из баранины, разнообразные салаты и десерты, ставятся фруктовые нарезки. Всегда на столе присутствуют сухофрукты и орехи. Алкоголь на мусульманском столе никогда не присутствует, поскольку он запрещён религией ислама.

Также в этот день не принято добавлять в пищу чеснок не в каком его виде. Это не считается запрещенным или грехом, однако мусульмане верят, что чеснок способен отгонять от дома благополучие и удачу.

На протяжении всего месяца мухаррам строго запрещается совершать дурные и плохие поступки, участвовать в войнах и конфликтах, осуществлять месть, особенно кровную. Полагается совершать как можно больше добрых дел, помогать бедным людям, занимаясь благотворительностью, мусульмане посещают кладбище и навещают далеко живущих родственников.

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
ВОЗ не стала молчать: плохая новость о COVID-19
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
праздникимусульманские праздникихиджрамусульманский новый год
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете отмечать начало нового лунного года?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бургерная извинилась за требования обнаженных фото от будущих сотрудниц в Новосибирске
4:14:32 8/9/2021
Бургерная извинилась за требования обнаженных фото от будущих сотрудниц в Новосибирске
БердскПочему кассиры "Продсиба" перестали складывать продукты в пакеты жителям Бердска, ответила директор магазина
4:12:45 8/9/2021
Почему кассиры "Продсиба" перестали складывать продукты в пакеты жителям Бердска, ответила директор магазина
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Египта с 9 августа 2021
4:07:10 8/9/2021
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Египта с 9 августа 2021
БердскХирургия взрослая и детская в клинике "Санитас"
4:05:26 8/9/2021
Хирургия взрослая и детская в клинике "Санитас"
Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа
3:43:59 8/9/2021
Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа
Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы
3:37:52 8/9/2021
Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы
Затмения-2021: Дата и советы, как использовать силу Луны и Солнца
3:20:00 8/9/2021
Затмения-2021: Дата и советы, как использовать силу Луны и Солнца
Возле гробов из-за запаха невозможно стоять: в Петербурге простились с адмиралом Лобановым, его женой и сыном
3:09:22 8/9/2021
Возле гробов из-за запаха невозможно стоять: в Петербурге простились с адмиралом Лобановым, его женой и сыном
Бердск"Какой дорогой ездит мэр?": Матерными словам разукрасили пешеходный мост над трассой Р-256 Бердска
3:06:53 8/9/2021
"Какой дорогой ездит мэр?": Матерными словам разукрасили пешеходный мост над трассой Р-256 Бердска
БердскБрат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года
2:47:33 8/9/2021
Брат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года