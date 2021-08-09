Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы
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09.08
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Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы

3:37:528/9/2021Фото: pixabay
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Об этом рассказала врач-эпидемиолог.

Постковидный синдром может развиться через месяцы после выписки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала о том, что симптомы постковидного синдрома могут развиться и через три пару месяцев после выписки из больницы.

- По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели. – сообщила она.

Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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