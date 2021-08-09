Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа
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Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа

3:43:598/9/2021Фото: pixabay
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За последние сутки в стране выявили 22 160 новых заболевших.

Больше 22 тысяч новых зараженных выявили в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 9 августа, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в стране выявили 22 160 новых заболевших.

- Так последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 914 (8,6%) без клинических проявлений, - сообщили в оперштабе. Также за минувшие сутки в стране кончались еще 769 человек с коронавирусом.

Напомним, что в Новосибирской области за минувшие сутки выявили 196 новых заболевших. Скончались еще десять пациентов: мужчина в возрасте 45 лет и женщины в возрасте 68, 69, 71, 79, 81, 82, 83 лет и две женщины в возрасте 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 427 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 046 пациентов, в том числе 63 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 280 человек. На ИВЛ – 32 пациента.

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