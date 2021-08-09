«Одигитрия»: 3 главных молитвы Смоленской иконе Божией Матери в праздник святыни 10 августа 2021 года

Одну из самых древнейших святынь, чудотворный лик Смоленской иконы Божией Матери, известный вторым названием Одигитрия, почитается православной церковью несколько раз в году. Каждая дата празднования связана с каким-то чудом, явленым данной иконой.
Считается, что этот образ написал святой евангелист Лука. Он делал очень много изображений Божией Матери еще во времена её земной жизни. Один из образов в середине 9 века попал из Византии в Россию. При помощи данной иконы византийский император Константин благословлял свою дочь Анну на брак с князем Всеволодом, сыном Ярослава Мудрого. После совершенного благословения император подарил данную икону молодым, чтобы она оберегала их по пути в Россию.
После смерти князя Всеволода и его супруги княгини Анны, их сын князь Владимир Мономах в 1095 году перевёз чудотворную икону в Смоленск. Специально для этой святыни был построен храм Успения Пресвятой Богородицы, а икону стали именовать Смоленской.
10 августа наступает один из дней, когда празднуют эту чудотворную икону. В храмах пройдут праздничные богослужения в честь данного лика Богородицы. К Смоленской иконе Божией Матери обращаются для того, чтобы исцелиться от тяжелых заболеваний, укрепится в своей вере, устоять при искушениях и соблазнах.
Поскольку данная икона останавливала эпидемию моровой язвы, принято просить у неё о прекращении эпидемии в настоящее время. Женщины и девушки могут просить перед данной иконой о создании счастливой семьи, о сохранении взаимоотношений в семье, разрешении конфликтов и споров. Также люди просят у неё защиты от врага, просят сохранить сыновей, воюющих в горячих точках. К можно просить у Богородицы защиты от темных сил, завистников и плохих людей.
Молитвы Смоленской иконе Богородицы