Стало известно о состоянии 2-летнего мальчика, которого отец вышвырнул из окна 5 этажа в Москве

Мать мальчика, которого выбросил из окна пятого этажа собственный отец, рассказала о его состоянии.
- Прогнозы положительные, малыш идет на поправку с каждым днем. Сегодня его перевели из реанимации, он лежит в палате интенсивной терапии с бабушкой, - сообщила она.
На вопрос о том, почему двухлетний мальчик лежит в больнице с бабушкой, а не с мамой, она ответила, что сейчас занята поиском работы и квартирным вопросом.
Напомним, в Москве 5 августа произошло серьезное происшествие – там отец выбросил из окна пятого этажа многоквартирного дома 2-летнего мальчика. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как медики Скорой оказывают пострадавшем малышу помощь. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
По информации Telegram-канала Mash, отец ребенка — 24-летний Леонид Кудрявцев, который в полуголом виде сбежал сразу после инцидента. Во время происшествия в квартире находилась бабушка мальчика. Как рассказали каналу соседи, ребенок после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. В это время отец смотрел на него из окна. Скорая помощь, по их словам, прибыла очень быстро.