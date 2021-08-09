Профессор из Британии рассказал о будущем коронавируса

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что в будущем COVID-19 будет лишь еще одной «простудой». Он считает, что ковид никуда не уйдет и будет постоянно заражать человечество. По его мнению, после отмены карантина число заболевших в Великобритании начнет снижаться.
Хантер предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Согласно результатам исследования, симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме. Так, уже сейчас штамм «дельта» чаще всего проявляется болью в горле и насморком.
- Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм "дельта" может стать конечной точкой вируса, - сообщил он.