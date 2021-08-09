Профессор из Британии рассказал о будущем коронавируса
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Профессор из Британии рассказал о будущем коронавируса

4:36:578/9/2021Фото: pixabay
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По его мнению, ковид скоро станет обычной простудой.

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Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что в будущем COVID-19 будет лишь еще одной «простудой». Он считает, что ковид никуда не уйдет и будет постоянно заражать человечество. По его мнению, после отмены карантина число заболевших в Великобритании начнет снижаться.

Хантер предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Согласно результатам исследования, симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме. Так, уже сейчас штамм «дельта» чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

- Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм "дельта" может стать конечной точкой вируса, - сообщил он.

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