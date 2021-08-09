Учителей и госслужащих переведут на отечественные мессенджеры

Власти запланировали к началу 2022 года ввести общение всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на отечественные IT-сервисы. Минцифры уже направило в правительство план мероприятий по вводу госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».
До конца текущего года в министерстве будет подготовлена нормативная база для перевода бюджетников на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций», которая содержит почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи.
До февраля будущего года будут разработаны рекомендации для работников школ и вузов, по которым следует отрегулировать общение с родителями, студентами и учащимися только при посредстве предложенных сервисов.
Ранее власти России задумались о переводе на отечественные технологии предприятий после того, как из-за санкций США не были проданы для МГТУ имени Баумана продукты компании Microsoft.
После этого оказалось, что некоторым госслужащим запретили пользоваться иностранными мессенджерами для общения внутри корпораций. Запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях был всегда, но его решили ужесточить на фоне пандемии и перехода большинства мероприятий в онлайн, пишет "Коммерсант".