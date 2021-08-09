Жители России стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жители России стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах

4:45:358/9/2021Фото: pixabay
0

Средний чек сократился на 20 тысяч рублей и составил 30 тысяч рублей.

Умирать в России стали чаще
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Правозащитник и автор Конституции Сергей Ковалев умер в России

Правозащитник и автор Конституции Сергей Ковалев умер в РоссииУмерших после вакцинации от коронавируса теперь будут вскрывать: Слишком много смертейЕщё 951 новости

Жители России стали чаще экономить на ритуальных услугах. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, в первом полугодии смертность в стране выросла на 16%, при этом совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9% — за этот же период прошлого года россияне потратили на ритуальные услуги 34 млрд рублей, в первом полугодии 2021 года — 36,9 млрд. Особенно стараются сэкономить на погребальных услугах граждане из регионов. И если до прошлого года средняя цена похорон составляла 50 тысяч рублей, то в это году эта сумма снизилась до 30 тысяч. Россияне стали экономить на облагораживании могил, установке памятников и оградках.

В стране выросла доля кремаций — они в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин. В частности, в Петербурге сейчас кремируют более 70% умерших. По стране этот показатель на уровне 10%, но далеко не во всех городах есть крематории.

Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
ритуальные услугипохороны.стоимость похорон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько должны стоить похороны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жители России стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах
4:45:35 8/9/2021
Жители России стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах
Профессор из Британии рассказал о будущем коронавируса
4:36:57 8/9/2021
Профессор из Британии рассказал о будущем коронавируса
Стало известно о состоянии 2-летнего мальчика, которого отец вышвырнул из окна 5 этажа в Москве
4:21:11 8/9/2021
Стало известно о состоянии 2-летнего мальчика, которого отец вышвырнул из окна 5 этажа в Москве
Принято ли дарить подарки на Рас-ас-Сана - Новый год по Хиджре 9 августа 2021?
4:20:17 8/9/2021
Принято ли дарить подарки на Рас-ас-Сана - Новый год по Хиджре 9 августа 2021?
Бургерная извинилась за требования обнаженных фото от будущих сотрудниц в Новосибирске
4:14:32 8/9/2021
Бургерная извинилась за требования обнаженных фото от будущих сотрудниц в Новосибирске
БердскПочему кассиры "Продсиба" перестали складывать продукты в пакеты жителям Бердска, ответила директор магазина
4:12:45 8/9/2021
Почему кассиры "Продсиба" перестали складывать продукты в пакеты жителям Бердска, ответила директор магазина
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Египта с 9 августа 2021
4:07:10 8/9/2021
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Египта с 9 августа 2021
БердскХирургия взрослая и детская в клинике "Санитас"
4:05:26 8/9/2021
Хирургия взрослая и детская в клинике "Санитас"
Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа
3:43:59 8/9/2021
Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа
Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы
3:37:52 8/9/2021
Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы