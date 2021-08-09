Жители России стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах

Жители России стали чаще экономить на ритуальных услугах. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, в первом полугодии смертность в стране выросла на 16%, при этом совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9% — за этот же период прошлого года россияне потратили на ритуальные услуги 34 млрд рублей, в первом полугодии 2021 года — 36,9 млрд. Особенно стараются сэкономить на погребальных услугах граждане из регионов. И если до прошлого года средняя цена похорон составляла 50 тысяч рублей, то в это году эта сумма снизилась до 30 тысяч. Россияне стали экономить на облагораживании могил, установке памятников и оградках.
В стране выросла доля кремаций — они в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин. В частности, в Петербурге сейчас кремируют более 70% умерших. По стране этот показатель на уровне 10%, но далеко не во всех городах есть крематории.