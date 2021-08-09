Что каждый верующий обязательно должен сделать в Рождество Николая Чудотворца 11 августа?
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09.08
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Что каждый верующий обязательно должен сделать в Рождество Николая Чудотворца 11 августа?

6:20:298/9/2021Фото: Правмир
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Святитель Николай при жизни был очень добрым человеком, который вёл довольно аскетичный образ жизни, он помогал совершенно всем людям, кто просил его о помощи и никогда не брал за это платы.

икона
Святитель Николай помогает исполнить желания

11 августа православная церковь отмечает рождество святителя Николая Чудотворца. В этот день во всех храмах проводят особые богослужения, которые могут посетить все верующие. Икона этого святого есть совершенно во всех храмах, а почитают его еженедельно по четвергам, помимо 3 дней празднования в году.

Святителю Николаю Чудотворцу принято молиться в самых разных тяжелых жизненных ситуациях. Он покровительствует путешественникам и морякам, несправедливо осужденным и обиженным, помогает молодым девушкам в создании семьи, а женщинам, которые уже замужем, помогает укрепить отношения и сохранить мир в семье. Особым образом святитель Николай покровительствует маленьким детям, оберегая их здоровья и помогая в учёбе. Также он оказывает поддержку всем торговцам и бизнесменам введение собственного дела. При разорении он может помочь наладить финансовое положение.

Поскольку святитель Николай при жизни был очень добрым человеком, который вёл довольно аскетичный образ жизни, он помогал совершенно всем людям, кто просил его о помощи и никогда не брал за это платы. Он не делил обращающихся на богатых и бедных, на знатных и опустившихся на самое дно. Каждый, кто к нему обращался, находил помощь и поддержку.
Именно поэтому в этот день очень благоприятно заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, делать подарки детям, помогать словом и высказывать сочувствие, помогать больным и пожилым людям, оказывая моральную и посильную финансовую поддержку.

Самым добрым и искренним людям святитель Николай может помочь в этот день исполнить своё самое заветное желание. Для этого существует особая сильная молитва.

Но существует в этот день и особые запреты

Сегодня не разрешается работать на земле, поскольку из уважения к святителю вся тяжелая физическая работа откладывалась на другой день.

Женщинам и девушкам не разрешается сегодня шить, вязать, вышивать, то есть заниматься любым рукоделием.

Строго запрещено сегодня стирать бельё, выполнять тяжелую работу по дому. Можно выполнять легкую уборку, без которой не никак не обойтись, а также готовить пищу.

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