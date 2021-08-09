В Новосибирске поезд из Самары сбил мужчину с татуировкой Христа
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В Новосибирске поезд из Самары сбил мужчину с татуировкой Христа

5:07:438/9/2021Фото: pixabay
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Его госпитализировали, но врачи не смогли ему помочь.

Поезд ехал во Владивосток

Сегодня ночью, 9 августа, в Новосибирске произошло очередная трагедия – там поезд сбил мужчину. Все случилось между остановочными платформами «Гагаринская» и «Плехановская». Как стало известно, мужчина попал под поезд, который ехал из Самары во Владивосток. Машинист состава увидел пешехода и попытался затормозить, но безуспешно. С места происшествия пострадавшего увезли в реанимацию.

К сожалению, медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли – он скончался от полученных травм. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время транспортные полицейские устанавливают личность погибшего. Его приметы — возраст 35-40 лет, рост около 175 сантиметров, волосы светлые. На левом предплечье татуировка с изображением Иисуса Христа, на груди с правой стороны татуировка с изображением «Розы ветров».

Тех, кому что-либо известно о личности пострадавшего, просят сообщить в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск по телефонам: 8 (383) 229-34-00, 8 (383) 229-34-30.

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