Еще один житель Красноярска умер после отравления красным вином

В Красноярске произошел еще один смертельный случай после употребления вина, при этом всего отравились три человека. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск" от употребления того же напитка скончались мать и дочь. Следственный комитет завел уголовное дело.
Двое мужчин попали в больницу в тяжелом состоянии, 54-летний житель Красноярска умер сразу. Об этом сообщил региональный СК 9августа.
Ранее от употребления того же напитка в пластиковой таре в больнице умерли 24-летняя дочь и ее 54-летняя мать. Туда женщины попали с признаками отравления. Они купили сухое красное вино в ближайшем магазине. По данным следствия, на емкостях не было этикеток, а их состав не отвечал требованиям безопасности.
Ведомство возбудило дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ - незаконный оборот сильнодействующих веществ или ядовитых веществ в целях сбыта). Позже его переквалифицировали на ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц.
СК задержал двух подозреваемых 45 и 58 лет. Одного из них суд отправил в СИЗО, другому назначили домашний арест.