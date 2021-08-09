Еще один житель Красноярска умер после отравления красным вином
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Еще один житель Красноярска умер после отравления красным вином

4:58:198/9/2021Фото: pixabay
0

Всего отравилось трое человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии.

алкоголь вино бокал
Мужчина умер

В Красноярске произошел еще один смертельный случай после употребления вина, при этом всего отравились три человека. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск" от употребления того же напитка скончались мать и дочь. Следственный комитет завел уголовное дело.
Двое мужчин попали в больницу в тяжелом состоянии, 54-летний житель Красноярска умер сразу. Об этом сообщил региональный СК 9августа.

Ранее от употребления того же напитка в пластиковой таре в больнице умерли 24-летняя дочь и ее 54-летняя мать. Туда женщины попали с признаками отравления. Они купили сухое красное вино в ближайшем магазине. По данным следствия, на емкостях не было этикеток, а их состав не отвечал требованиям безопасности.

Ведомство возбудило дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ - незаконный оборот сильнодействующих веществ или ядовитых веществ в целях сбыта). Позже его переквалифицировали на ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц.

СК задержал двух подозреваемых 45 и 58 лет. Одного из них суд отправил в СИЗО, другому назначили домашний арест.

Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ВОЗ не стала молчать: плохая новость о COVID-19
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
смертьотравлениекрасное вино
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Любите красненькое?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жители России стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах
4:45:35 8/9/2021
Жители России стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах
Профессор из Британии рассказал о будущем коронавируса
4:36:57 8/9/2021
Профессор из Британии рассказал о будущем коронавируса
Стало известно о состоянии 2-летнего мальчика, которого отец вышвырнул из окна 5 этажа в Москве
4:21:11 8/9/2021
Стало известно о состоянии 2-летнего мальчика, которого отец вышвырнул из окна 5 этажа в Москве
Принято ли дарить подарки на Рас-ас-Сана - Новый год по Хиджре 9 августа 2021?
4:20:17 8/9/2021
Принято ли дарить подарки на Рас-ас-Сана - Новый год по Хиджре 9 августа 2021?
Бургерная извинилась за требования обнаженных фото от будущих сотрудниц в Новосибирске
4:14:32 8/9/2021
Бургерная извинилась за требования обнаженных фото от будущих сотрудниц в Новосибирске
БердскПочему кассиры "Продсиба" перестали складывать продукты в пакеты жителям Бердска, ответила директор магазина
4:12:45 8/9/2021
Почему кассиры "Продсиба" перестали складывать продукты в пакеты жителям Бердска, ответила директор магазина
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Египта с 9 августа 2021
4:07:10 8/9/2021
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Египта с 9 августа 2021
БердскХирургия взрослая и детская в клинике "Санитас"
4:05:26 8/9/2021
Хирургия взрослая и детская в клинике "Санитас"
Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа
3:43:59 8/9/2021
Коронавирус убил 769 россиян за сутки на 9 августа
Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы
3:37:52 8/9/2021
Постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки из больницы