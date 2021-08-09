Депутат зверски убил инвалида и лег спать с мертвецом
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Депутат зверски убил инвалида и лег спать с мертвецом

5:23:558/9/2021Фото: pixabay
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У мужчины сломан позвоночник, не осталось ни одного целого ребра, проломлен череп.

Подозреваемого в убийстве задержали

В Башкирии нашли мертвым 38-летнего мужчину, который занимался изготовлением сувениров из кожи и дерева. По подозрению в убийстве задержан депутат местного горсовета, который спал пьяным недалеко от жертвы.

По предварительной информации, 5 августа погибший делал сувенир к свадьбе депутата, которая должна была пройти через 2 дня. Мотивы преступления неизвестны, сообщается, что у погибшего в нескольких местах сломан позвоночник, не осталось ни одного целого ребра, проломлен череп. Он имел инвалидность по редкому заболеванию крови — болезнь Гоше.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

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