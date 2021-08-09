Депутат зверски убил инвалида и лег спать с мертвецом

В Башкирии нашли мертвым 38-летнего мужчину, который занимался изготовлением сувениров из кожи и дерева. По подозрению в убийстве задержан депутат местного горсовета, который спал пьяным недалеко от жертвы.
По предварительной информации, 5 августа погибший делал сувенир к свадьбе депутата, которая должна была пройти через 2 дня. Мотивы преступления неизвестны, сообщается, что у погибшего в нескольких местах сломан позвоночник, не осталось ни одного целого ребра, проломлен череп. Он имел инвалидность по редкому заболеванию крови — болезнь Гоше.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.