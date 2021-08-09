"Мама, ты будешь жить?": 6-летний мальчик выстрелил своей матери в лицо из ракетницы в автобусе
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"Мама, ты будешь жить?": 6-летний мальчик выстрелил своей матери в лицо из ракетницы в автобусе

5:25:178/9/2021Фото: Разрешаете детям подбирать предметы на улице?
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Опасную вещь он подобрал на улице.

Женщина получила выстрел прямо в лоб

В Красноярске произошло серьезное ЧП. Там 6-летний мальчик выстрелил из охотничьей ракетницы своей матери в лицо. Все произошло в автобусе, а ракетницу он подобрал на улице. Мать решила, что это обычая ручка.

- Мы ехали в автобусе, сын щелкал ручкой. Когда пришло время выходить, он стоял сзади. Я повернулась, чтобы дать ему руку. Вдруг – яркая вспышка, меня оглушает, я ничего не слышу. Первая мысль – взорвался телефон? Сын кричит: "Мама, ты будешь жить?". А я сама не понимаю, буду я жить или нет, - рассказывает женщина ТВК.

Выстрел пришелся прямо в лоб, если бы ребенок выстрелил чуть ниже – женщина осталась бы без глаза. Женщина с сыном вышли из автобуса на помощь пришли сотрудники местного кафе. Уже позже стало понятно, что неизвестный предмет – это охотничья ракетница, с помощью которой отпугивают зверей или сообщают о бедствии. Она может лететь на 15 метров и даже больше. Теперь женщина просит матерей внимательнее следить за своими детьми.

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