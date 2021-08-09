В ЛГБТ-пропаганде обвинили отцы уральский санаторий. Смотрите видео

В детском санатории «Талый ключ», где работает лагерь «Салют», расположенный в Артемовском районе, проводится ежегодное мероприятие для детей под названием «День наоборот». В этот день мальчики переодеваются в девочек, а девочки надевают мальчиковую одежду.
Крашеные в юбках юные представители сильного пола сильно возмутили Вячеслава Бальцевича, возглавляющего Совет отцов. Он направил в прокуратуру запрос на предмет пропаганды ЛГБТ, которая, по его мнению, проводится в лагере.
— Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает? Мать ребенка говорит, что это происходит не первый год, что этот «День наоборот» закреплен в программе лагеря. Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалекости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают, - возмущается руководитель Совета.
На видео, которое попало в сеть, один мальчик не желает переодеваться и краситься, сверстники же, напротив, получают удовольствие от игры и призывают ребенка принимать в ней участие. Практически все дети, переодевшиеся в одежду противоположного пола, не видят в этом ничего страшного. Однако, Бальцевич считает именно этот момент опасным для воспитания мужчин.
— В прошлую субботу позвонил сын, сказал, что не знает, что делать, потому что всех заставляют переодеваться в вещи девочек, краситься. А девочки должны были переодеться в вещи мальчиков и вести себя как лица противоположного пола целый день. В нашей семье не принято женскую одежду надевать мужчинам. Попросила его не участвовать в этой вакханалии и прислать видео, - рассказывает мама ребенка.
По мнению общественника, организаторы должны понести наказание за подобные игры.