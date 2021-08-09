Значение Предпразднства Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа и его особое значение
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Значение Предпразднства Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа и его особое значение

7:20:018/9/2021Фото: Православная Жизнь
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При помощи креста, на котором был распят Иисус Христос, проводили освящение всех мест, а народ мог поклониться Кресту и помолиться.

икона
События праздника происходили в Константинополе

14 августа в народе и православном церковном календаре отмечен сразу тремя событиями. В этот осуществляется чествование Спасителя и Богородицы - отмечается начало Успенского поста (в народе этот день называют Медовым спасом), а также чествуется еще одно событие, в честь которого в этот день в храмах проводят чин освящения воды.

В древние времена в Константинополе довольно часто проводили вынос честных древ креста то на улице города для того, чтобы священники могли осветить многолюдные места и водоемы с той целью, я что в августе обычно начинали бушевать различные болезни и, развивающиеся из-за жары.

При помощи креста, на котором был распят Иисус Христос, проводили освящение всех мест, а народ мог поклониться Кресту и помолиться. Это праздник сегодня называется Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Праздник этот имеет один день предпразднества - 13 августа.

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