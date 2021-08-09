Доходы бюджета Новосибирской области выросли в первом полугодии 2021

В первом полугодии 2021 года доходная часть бюджета Новосибирской области показала серьёзную динамику с ростом на 30% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Отчёт об исполнении областного бюджета за шесть месяцев был рассмотрен 9 августа на заседании Правительства региона, которое провёл первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков.
Основной доклад по вопросу представил заместитель Председателя Правительства – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. В частности, он отметил, что в первом полугодии 2021 года все доходы областного бюджета составили порядка 102 млрд рублей с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года в размере около 130%. Это серьезная положительная динамика доходной части бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственных доходов поступило более 71,7 млрд рублей, с приростом к первому полугодию 2020 года на 27,7%.
Позитивная динамика первого полугодия 2021 года по налогам обусловлена уверенным ростом налоговой базы в отдельных отраслях экономики (обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, финансовая деятельность). Ещё одним фактором стали принятые федеральные решения об отмене с 2021 года ЕНДВ, плательщики которого перешли в основном на УСН, об увеличении с 2021 года дополнительного норматива отчисления акцизов на нефтепродукты с 8,4% до 16,7%, об отсрочке и отмене авансовых платежей в 2020 году для отраслей, пострадавших от ограничений деловой активности.
Основные параметры, сложившиеся по итогам исполнения бюджета за первое полугодие текущего года: доходы – 102 млрд рублей, расходы – 97 млрд рублей. Превышение доходов над расходами составило 4,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Правительства.