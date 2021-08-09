Загадочная смерть: Угонщик авто скончался после удара по ягодицам
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09.08
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Загадочная смерть: Угонщик авто скончался после удара по ягодицам

6:34:458/9/2021Фото: Public Domain Pictures
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Хозяин машины подумал, что ее попытались открыть и шлепнул незнакомца в черном, а тот замертво упал.

Сработавшая сигнализация на машине заставила владельца вызвать полицию

Смерть молодого мужчины при загадочных обстоятельствах будет расследоваться правоохранительными органами.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга житель улицы Кораблестроителей подумал, что подозрительный человек пытается вскрыть его автомобиль. Он вызвал полицию после того, как от удара по ягодицам мужчина упал замертво. Вызов содержал информацию, что при попытке открыть автомобиль «Митсубиши Паджеро 4», который стоял около дома 23/1 на улице Кораблестроителей, возможный автоугонщик почувствовал себя плохо.

Приехавшие на место служители правопорядка увидели труп. Погибшему около 20 лет, вся одежда, которая на нем была, черного цвета. По словам мужчины, который обратился в полицию, ночью на его брелоке сработала сигнализация.

Неизвестный находился около машины в тот момент, когда хозяин вышел на улицу, он что-то делал у капота. Хозяин подошел со стороны спины и ударил незнакомца по ягодицам, тот упал и не шевелился. Приехавшие на место медики зафиксировали смерть молодого человека.

Признаков взлома на автомобиле не было, пишет "Фонтанка".

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