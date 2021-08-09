Тренер гимнастки Авериной: Истории незаслуженно строго судейства много лет
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Тренер гимнастки Авериной: Истории незаслуженно строго судейства много лет

7:13:278/9/2021Фото: Mike Blake/Reuters
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На Олимпиаде в Токио впервые за много лет российские спортсменки не взяли золото в индивидуальном многоборье. Израильтянка стала чемпионкой, несмотря на грубую ошибку.

Дина Аверина стала жертвой судейства на Олимпиаде

Дина Аверина рассказала, как ее поддержала ее тренер после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио. После подведения итогов выступления Дины, оценка судей в индивидуальном многоборье вывела ее на второе место, в то время как израильская спортсменка, допустившая грубую ошибку, стала золотой медалисткой.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова от всей души поддержала свою воспитанницу, достойную высшей награды, и напомнила о многолетней истории незаслуженно строгого судейства.

- Ирина Александровна Винер-Усманова первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки, — цитирует Аверину ТАСС.

Дина Аверина стала обладательницей серебра в индивидуальном многоборье, сумма баллов за четыре вида соревнований составила 107,650. Золотая медаль досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

В Токио прошла Олимпиада-2020, которая стала самой необычной за всю современную историю олимпийских игр - соревнования проходили без зрителей на трибунах. Российская сборная по числу завоеванных медалей заняла пятое место.

Российские спортсмены выступали без флага и гимна РФ из-за санкций, наложенных WADA. Роль гимна во время награждений выполняла музыка Чайковского — а именно фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром.

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художественная гимнастикасереброолимпиадаТокио-2020Алексей НемовДина АверинаИрина Винер-Усманова
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