Тренер гимнастки Авериной: Истории незаслуженно строго судейства много лет

Дина Аверина рассказала, как ее поддержала ее тренер после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио. После подведения итогов выступления Дины, оценка судей в индивидуальном многоборье вывела ее на второе место, в то время как израильская спортсменка, допустившая грубую ошибку, стала золотой медалисткой.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова от всей души поддержала свою воспитанницу, достойную высшей награды, и напомнила о многолетней истории незаслуженно строгого судейства.
- Ирина Александровна Винер-Усманова первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки, — цитирует Аверину ТАСС.
Дина Аверина стала обладательницей серебра в индивидуальном многоборье, сумма баллов за четыре вида соревнований составила 107,650. Золотая медаль досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).
В Токио прошла Олимпиада-2020, которая стала самой необычной за всю современную историю олимпийских игр - соревнования проходили без зрителей на трибунах. Российская сборная по числу завоеванных медалей заняла пятое место.
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