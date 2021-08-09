Четыре масштабных инвестиционных проекта по завершению долгостроев запустили в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Четыре масштабных инвестиционных проекта по завершению долгостроев запустили в Новосибирской области

6:49:408/9/2021
0

Уникальный алгоритм разработан в регионе, в его основе – взаимодействие властей с крупными, проверенными застройщиками, которые готовы содействовать в решении вопроса достройки проблемных объектов.

Строительство домов
Региональная власть помогает обманутым дольщикам

В Новосибирской области одновременно запущены еще четыре новых масштабно-инвестиционных проекта (МИП). Благодаря их реализации около 160 млн рублей будет направлено на завершение строительства проблемных объектов региона. Кроме того, в рамках данных МИПов планируется передать в собственность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, не менее 4 075 кв. м жилых помещений. Реализация каждого МИПа находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области, уточнили в пресс-службе регионального правительства 9 августа.

Как прокомментировал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, масштабные инвестиционные проекты – один из наиболее эффективных механизмов помощи обманутым дольщикам. Данный алгоритм разработан в Новосибирской области, в его основе – взаимодействие властей с крупными, проверенными застройщиками, которые готовы содействовать в решении вопроса достройки проблемных объектов – выделять средства на завершение строительства долгостроев, а также предоставлять дополнительные площади пострадавшим гражданам. Взамен они получают земельные участки под строительство без проведения торгов согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ.

«Вместе с новыми МИПами, в регионе на сегодняшний день реализуется 24 масштабных инвестиционных проекта. По реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано почти 22, 5 тысяч кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей», – отметил Алексей Колмаков.

Два из новых МИП направлены на решение вопроса обманутых дольщиков долгостроя по ул. Бориса Богаткова, 201/3. По условиям МИПов его инициатор – ООО СЗ «Строительные решения» – обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 1700 кв. м. жилья, а также направить на достройку дома более 63 млн рублей.

Еще один новый масштабно-инвестиционный проект поможет в достройке дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. Его инициатор – АО «ЗСЖБИ № 6» – направит 60 млн рублей на завершение строительства долгостроя, а также предоставит почти 1400 кв. м. жилья обманутым дольщикам.

Средства четвертого масштабно-инвестиционного проекта будут направлены на завершение строительства дома № 16 микрорайона Закаменский. Инициатор проекта – «ООО СЗ «Союз-Инвест» направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков, а также предоставит почти 1000 кв. м. жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

«Сегодня у нас в разработке находится еще несколько масштабно-инвестиционных проектов, и совместно с мэрией Новосибирска эта работа будет продолжена. Планируется, что благодаря МИПам будут решены вопросы домов по ул. Зыряновская, 27, ул. Связистов 13/1, ул. Галащука, 15, ул. 1-я Родниковая, 24/2, ул. Есенина 65», – подчеркнул Алексей Колмаков.

Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Шершавые локти свидетельствуют о серьезных заболеваниях
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загадочная смерть: Угонщик авто скончался после удара по ягодицам
6:34:45 8/9/2021
Загадочная смерть: Угонщик авто скончался после удара по ягодицам
Что каждый верующий обязательно должен сделать в Рождество Николая Чудотворца 11 августа?
6:20:29 8/9/2021
Что каждый верующий обязательно должен сделать в Рождество Николая Чудотворца 11 августа?
Доходы бюджета Новосибирской области выросли в первом полугодии 2021
6:18:56 8/9/2021
Доходы бюджета Новосибирской области выросли в первом полугодии 2021
В ЛГБТ-пропаганде обвинили отцы уральский санаторий. Смотрите видео
6:10:34 8/9/2021
В ЛГБТ-пропаганде обвинили отцы уральский санаторий. Смотрите видео
БердскЕще два иска подали к избиркому Бердска снятые с выборов кандидаты от коалиции
6:00:36 8/9/2021
Еще два иска подали к избиркому Бердска снятые с выборов кандидаты от коалиции
Учителей и госслужащих переведут на отечественные мессенджеры
5:33:57 8/9/2021
Учителей и госслужащих переведут на отечественные мессенджеры
"Мама, ты будешь жить?": 6-летний мальчик выстрелил своей матери в лицо из ракетницы в автобусе
5:25:17 8/9/2021
"Мама, ты будешь жить?": 6-летний мальчик выстрелил своей матери в лицо из ракетницы в автобусе
Депутат зверски убил инвалида и лег спать с мертвецом
5:23:55 8/9/2021
Депутат зверски убил инвалида и лег спать с мертвецом
«Одигитрия»: 3 главных молитвы Смоленской иконе Божией Матери в праздник святыни 10 августа 2021 года
5:20:30 8/9/2021
«Одигитрия»: 3 главных молитвы Смоленской иконе Божией Матери в праздник святыни 10 августа 2021 года
Студентов без прививки от коронавируса переведут на удаленку. Все новые изменения от Минобра
5:14:07 8/9/2021
Студентов без прививки от коронавируса переведут на удаленку. Все новые изменения от Минобра