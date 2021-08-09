Обалденное сливовое варенье

Варенье из слив можно готовить с добавлением воды, без добавления воды, можно варить протертую сливу, в результате чего получится густой джем или конфитюр, а можно готовить просто густое варенье из сливы с добавлением желатина. Такое варенье можно мазать и на утренний бутерброд и применять для горячей выпечки.
Ко всему прочему варится это варенье очень быстро, а потому в нем сохраняется масс полезных веществ и витаминов.
О нем и расскажем. Для его приготовления вам понадобится слива - 1 килограмм и 500 граммов сахара. На выходе получим баночку, объемом 0,7 литра.
Для варенья подбираем не перезрелые сливы, которые не побиты и не помяты. Идеально выбирать недоспелую ягоду. Сливы промываем, разрезаем на 4 части, удаляем косточку и отправляем в кастрюлю. Сливы сразу засыпаем сахаром, кастрюлю укрываем крышкой и оставляем на некоторое время. Перед началом варки сливы должны пустить сок.
Примерное время выдержки 1 час. Если вы увидели что ягода уже дала сок, можно начать варить варенье раньше. Сливы нужно довести с сахаром до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорал.
После закипания огонь убавляем на минимум, я и томим наше ароматное варенье на протяжении 5 минут. Между помешиваниями не забывайте убирать пенку.
По окончании 5 минут горячее варенье сразу можно разливать по стерилизованным баночкам. Закручиваем их прокипяченными крышками, переворачиваем и укрываем теплым покрывалом до полного остывания.