Обалденное сливовое варенье
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09.08
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Обалденное сливовое варенье

10:20:578/9/2021Фото: pxhere
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Варенье из сливы - это всегда удачный десерт. Его очень трудно испортить, поскольку само по себе слива является очень вкусной и сладкой ягодой.

варенье
Из сливы редко делают сладкие заготовки и зря - они невероятно вкусные

Варенье из слив можно готовить с добавлением воды, без добавления воды, можно варить протертую сливу, в результате чего получится густой джем или конфитюр, а можно готовить просто густое варенье из сливы с добавлением желатина. Такое варенье можно мазать и на утренний бутерброд и применять для горячей выпечки.

Ко всему прочему варится это варенье очень быстро, а потому в нем сохраняется масс полезных веществ и витаминов.

О нем и расскажем. Для его приготовления вам понадобится слива - 1 килограмм и 500 граммов сахара. На выходе получим баночку, объемом 0,7 литра.

Для варенья подбираем не перезрелые сливы, которые не побиты и не помяты. Идеально выбирать недоспелую ягоду. Сливы промываем, разрезаем на 4 части, удаляем косточку и отправляем в кастрюлю. Сливы сразу засыпаем сахаром, кастрюлю укрываем крышкой и оставляем на некоторое время. Перед началом варки сливы должны пустить сок.

Примерное время выдержки 1 час. Если вы увидели что ягода уже дала сок, можно начать варить варенье раньше. Сливы нужно довести с сахаром до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорал.

После закипания огонь убавляем на минимум, я и томим наше ароматное варенье на протяжении 5 минут. Между помешиваниями не забывайте убирать пенку.

По окончании 5 минут горячее варенье сразу можно разливать по стерилизованным баночкам. Закручиваем их прокипяченными крышками, переворачиваем и укрываем теплым покрывалом до полного остывания.

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