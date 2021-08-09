Подходящие дни для консервации урожая с 10 по 31 августа 2021 года по лунному календарю: Вкусные заготовки обеспечены
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Подходящие дни для консервации урожая с 10 по 31 августа 2021 года по лунному календарю: Вкусные заготовки обеспечены

11:20:588/9/2021Фото: pxhere
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Выполнение заготовок в благоприятные для этого день снизит шансы того, чтобы заготовки получится неудачными или банки взорвутся из-за того, что вы неправильно приготовились.

консервация
Самое большое количество заготовок делается в августе

Последний месяц лета является всегда самым интенсивным для дачников и огородников, поскольку в это время не только приходится ухаживать за посадками, но и заготавливать полученный урожай на зиму. В это время уже начинают солить и мариновать огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны и болгарские перцы.

Для всех заготовок существуют свои благоприятные и неблагоприятные дни, которые можно определить при помощи лунного календаря. Нельзя сказать, что только фаза растущей луны является благоприятной, как и наоборот. Потому что многое зависит не только от фазы луны, но и от её расположения в различных созвездиях.

Выполнение заготовок в благоприятные для этого день снизит шансы того, чтобы заготовки получится неудачными или банки взорвутся из-за того, что вы неправильно приготовились.

Лучшие дни в августе для маринования моркови

19, 22, 24, 26

Лучшие дни в августе для маринования огурцов

13, 16, 24, 29

Лучшие дни в августе для засолки огурцов

10, 22, 27, 31

Лучшие дни в августе для квашения овощей

14, 15, 20, 21, 23, 29

Лучшие дни в августе для замораживания овощей

14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29

Лучшие дни в августе для засолки огурцов и помидоров

10, 11, 19, 20, 22

Лучшие дни в августе для засолки помидоров

14, 18, 19, 22, 29, 31

Лучшие дни в августе для квашения капусты

10, 15, 21, 24, 30, 31

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