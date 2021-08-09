Подходящие дни для консервации урожая с 10 по 31 августа 2021 года по лунному календарю: Вкусные заготовки обеспечены

Последний месяц лета является всегда самым интенсивным для дачников и огородников, поскольку в это время не только приходится ухаживать за посадками, но и заготавливать полученный урожай на зиму. В это время уже начинают солить и мариновать огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны и болгарские перцы.
Для всех заготовок существуют свои благоприятные и неблагоприятные дни, которые можно определить при помощи лунного календаря. Нельзя сказать, что только фаза растущей луны является благоприятной, как и наоборот. Потому что многое зависит не только от фазы луны, но и от её расположения в различных созвездиях.
Выполнение заготовок в благоприятные для этого день снизит шансы того, чтобы заготовки получится неудачными или банки взорвутся из-за того, что вы неправильно приготовились.
Лучшие дни в августе для маринования моркови
19, 22, 24, 26
Лучшие дни в августе для маринования огурцов
13, 16, 24, 29
Лучшие дни в августе для засолки огурцов
10, 22, 27, 31
Лучшие дни в августе для квашения овощей
14, 15, 20, 21, 23, 29
Лучшие дни в августе для замораживания овощей
14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29
Лучшие дни в августе для засолки огурцов и помидоров
10, 11, 19, 20, 22
Лучшие дни в августе для засолки помидоров
14, 18, 19, 22, 29, 31
Лучшие дни в августе для квашения капусты
10, 15, 21, 24, 30, 31