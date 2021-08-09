Неизвестный с ножом напал на детский сад

Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области. Об этом 9 августа сообщили в Telegram-канале администрации района.
На место происшествия вызвали полицейских, но злоумышленник скрылся до их приезда. Его объявили в розыск.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как уточнили в администрации, нападение произошло на частный детский сад "Маленькая страна" на Европейском проспекте в Кудрово.
-Перед этим он вел себя неадекватно, что-то кричал и бегал по крышам, - сообщили власти. На видео, снятом очевидцем, запечатлен момент пляски на крыше веранды.
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия по установке личности и поимке преступника.