Неизвестный с ножом напал на детский сад
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09.08
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Неизвестный с ножом напал на детский сад

7:46:598/9/2021Фото: МВД
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Перед этим он вел себя неадекватно, что-то кричал и бегал по крышам.

В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад. Его ищет полиция

Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области. Об этом 9 августа сообщили в Telegram-канале администрации района.

На место происшествия вызвали полицейских, но злоумышленник скрылся до их приезда. Его объявили в розыск.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как уточнили в администрации, нападение произошло на частный детский сад "Маленькая страна" на Европейском проспекте в Кудрово.

-Перед этим он вел себя неадекватно, что-то кричал и бегал по крышам, - сообщили власти. На видео, снятом очевидцем, запечатлен момент пляски на крыше веранды.

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия по установке личности и поимке преступника.

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