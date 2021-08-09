Горящие расселенные дома под снос возмутили мэра Бердска: Шестернин приказал быстро снести 2-этажки

Мэр Бердска Евгений Шестернин потребовал ускорить снос расселенных домов. Такое поручение он сделал 9 августа на совещании с чиновниками, сообщает пресс-центр мэрии.
По словам начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, на прошлой неделе пожарным очередной раз приходилось выезжать на возгорание расселенной двухэтажки №10 на ул. К. Маркса.
-Почему данный дом, жильцы которого уже расселены, не снесен? - задал вопрос глава города директору управления ЖКХ Максиму Совбанову.
Тот ответил, что для сноса дома необходимо подготовить проект, а уже затем приступать к сносу. Вице-мэр по экономике Жанна Шурова напомнила, что дом был расселен в конце 2020 года и все судебные тяжбы по мировому соглашению завершены.
По словам Шуровой, в УЖКХ проект по сносу двухэтажного дома должен быть готов в начале 2021-го, а деньги на снос своевременно выделены. Осталось провести процедуру торгов и выбрать подрядчика. Стоит отметить, что на сайте госзакупок размещена информация об аукционе по созданию проектов сноса трех расселенных домов - на улицах К. Маркса, Лизы Чайкиной и Комсомольской.
Шестернин назвал снос расселенных домов первоочередной задачей управления ЖКХ.
А пока двухэтажка на ул. К. Маркса зияет пустыми глазницами, покрылась копотью от частых пожаров и привлекает подростков. Они там тусуются постоянно.