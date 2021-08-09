Непривитых от коронавируса студентов перевести на дистант приказал Минобрнауки
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Непривитых от коронавируса студентов перевести на дистант приказал Минобрнауки

10:38:218/9/2021Фото: pixabay.com
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Министерство рекомендует вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно. А у живущих в общежитиях потребуют справку о ковид-статусе.

Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки считает правильным перевод студентов, не поставивших прививку от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, на дистанционное обучение в зависимости от того, какая эпидситуация складывается в регионе.

Кроме того, для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для привитых студентов или имеющих антитела занятия будут проводить в очном формате и без ограничений доступа в здания.

Министерство рекомендует вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать во время экзаменов санитарные требования и снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.

У живущих в общежитиях  студентов потребуют справку о вакцинации от COVID-19. А для не проживающих там доступ ограничат.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил возможности обучения школьников в новом учебном году на удаленке.

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