Непривитых от коронавируса студентов перевести на дистант приказал Минобрнауки

Минобрнауки считает правильным перевод студентов, не поставивших прививку от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, на дистанционное обучение в зависимости от того, какая эпидситуация складывается в регионе.
Кроме того, для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для привитых студентов или имеющих антитела занятия будут проводить в очном формате и без ограничений доступа в здания.
Министерство рекомендует вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать во время экзаменов санитарные требования и снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.
У живущих в общежитиях студентов потребуют справку о вакцинации от COVID-19. А для не проживающих там доступ ограничат.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил возможности обучения школьников в новом учебном году на удаленке.