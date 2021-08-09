Санитарок накажут за запертого в палате 2-летнего мальчика: Его вернули матери-алкоголичке
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Санитарок накажут за запертого в палате 2-летнего мальчика: Его вернули матери-алкоголичке

10:58:258/9/2021Фото: Скриншот
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Как стало известно, малыша изъяли из семьи, чтобы найти ему новую. Перед отправкой в спецучреждение ребенка поместили на карантин.

Во время проверки ребенок был чист и одет

Сотрудников больницы в Волгограде, где на карантине находился изъятый у матери-алкоголички двухлетний мальчик, накажут. По настоянию прокуратура нагоняй, а то и увольнение поучат санитарки.

— В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями в части ненадлежащего ухода за мальчиком медицинским персоналом прокурором Тракторозаводского района Волгограда внесено представление руководству учреждения, уполномоченному устранить нарушения. Также в представлении поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 9 августа.

На днях одна из пациенток рассказала, что в палате по соседству находится рыдающий мальчик. Она сняла видео с закаканным мальчиком. Ребенок заперт один в больничной палате. На видео маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простыню.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", детский омбудсмен Анна Кузнецова написала обращение в прокуратуру по факту жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице. Как стало известно, малыша изъяли из семьи, чтобы найти ему новую. Перед отправкой в спецучреждение ребенка поместили на карантин. Но теперь его мать лежит с ним в больнице.

По словам Кузнецовой, ребенка и его маму навестят в больничной палате и выяснят, нужна ли им какая-либо помощь. СКР выяснил, что 2-летнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал пьянствовать. При осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, спал.

В облздраве назвали шокирующее видео исключением, на которое медики оперативно отреагировали.

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