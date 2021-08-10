Статины повышают выживаемость при раке молочной железы - исследование
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Статины повышают выживаемость при раке молочной железы - исследование

8:59:478/10/2021Фото: pxhere.com
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Техасский университет проанализировал данные о более чем 23000 женщин старше 66 лет.

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Сюжет: Онкология
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Исследование показало, что прием статинов после того, как у них диагностирован агрессивный рак груди, увеличивает выживаемость на 58 процентов, пишет dailymail.co.uk.

Исследователи обнаружили «значительную связь» между приемом обычных препаратов, снижающих уровень холестерина, и выживаемостью при тройном отрицательном раке груди (TNBC).

TNBC составляет от 10 до 20 процентов диагнозов рака груди, при этом ежегодно в Великобритании обнаруживается, что он болеет около 8000 пациентов.

У него плохой прогноз и ограниченные возможности лечения.

Команда из Техасского университета проанализировала данные о более чем 23000 женщин старше 66 лет с TNBC. Около 2281 человек принимали статины в течение года после постановки диагноза.

Результаты, опубликованные в журнале Cancer, показали, что через три года у этой группы на 58 процентов больше шансов остаться в живых.

Лабораторные эксперименты показали, что статины останавливают рост и деление раковых клеток и укрепляют иммунную систему.

Ведущий автор доктор Кевин Нид сказал: «Уже существует масса литературы по статинам и раку груди, и результаты неоднозначны.

«Предыдущие исследования рассматривали рак груди как одно заболевание, но мы знаем, что существует множество подтипов рака груди.

«Мы хотели сосредоточить наше исследование на этой особенно агрессивной форме рака груди, у которой есть ограниченные возможности эффективного лечения».

Статины, которые стоят всего несколько пенсов каждый, используются шестью миллионами британцев для снижения риска сердечных заболеваний.

По словам доктора Нида, они могут оказать важное влияние на результаты лечения женщин с тройным отрицательным раком груди.

«Мы знаем, что статины уменьшают деление клеток рака груди и увеличивают гибель клеток», - добавил он.

«Наше исследование показывает, что существует связь между статинами и улучшенными результатами при тройном отрицательном раке груди, и пришло время продолжить рассмотрение этой идеи в проспективном исследовании».

TNBC ежегодно уносит жизни около 1650 женщин в Великобритании, что эквивалентно каждой десятой смерти от рака груди.

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