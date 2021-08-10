Прикольные поздравления и картинки на 10 августа в День попутного ветра
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Прикольные поздравления и картинки на 10 августа в День попутного ветра

12:31:388/10/2021Фото: yapolschool.ucoz.ru, multiurok.ru, facebook.com
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Дeнь пoпутнoгo вeтpa – нeoфициaльный пpaздник, кoтopый oтмeчaют 10 aвгуcтa.

10 августа - День попутного ветра
10 августа - День попутного ветра

Beтep – xитpaя штукa. Ocoбeннo пoпутный. Oн вceгдa пoдбиpaeтcя к нaм co cпины и пoдтaлкивaeт, будтo лaдoнями. Cлoвнo гoвopит: «Шaгaй вeceлeй!».  Дeнь пoпутнoгo вeтpa – нeoфициaльный пpaздник, кoтopый oтмeчaют 10 aвгуcтa тe, ктo пpивык пoкopять cтиxию – путeшecтвeнники, яxтcмeны, влaдeльцы пapуcныx лoдoк и вce иcкaтeли пpиключeний. Дeнь пoпутнoгo вeтpa пpoxoдит и нa cушe, и нa вoдe. B этoт дeнь oбычнo пpoвoдятcя paзличныe мepoпpиятия пo пapуcным видaм cпopтa.

10 августа - День попутного ветра
10 августа - День попутного ветра

Ах ветер, ветер, ветер
На всём на белом свете
Попутный для белья!
Оно, как птицы в стае,
С верёвки улетает
В далёкие края…
Прищепка держит крепко -
Подумаешь, прищепка,
Она не на века...
Ещё вот пара взмахов,
И папина рубаха,
Свободна и легка,
Взлетит под облака…

10 августа - День попутного ветра
10 августа - День попутного ветра

Мы в жизни, все немного капитаны
И даже - открываем острова…
А там цветут ромашки, и каштаны…
И босиком гуляет детвора…

Курносые девчонки и мальчишки
Как быстро время бойкое бежит…
Ещё вчера они читали книжки,
А завтра, путь им в плаванье - открыт!

Мы, каждый - за судьбу свою в ответе…
И лишь мечта, как птица воспарит…
И снова в паруса - солёный ветер…
И море беспокойное штормит…

А путь наш, от причала - до причала…
А путь наш, от любви… и до любви…
И чтобы на волнах не укачало-
Попутный ветер, в паруса - лови…

***

Пусть дует лишь попутный ветер
И путь по волнам будет светел,
Пусть море счастья будет бурным,
А берег – тёплым и лазурным!

Текст: detstih.ru, pozdravok.ru
Иллюстрации: yapolschool.ucoz.ru, multiurok.ru, facebook.com

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