Антитела, продуцируемые вариантами SARS-CoV-2, различаются по способности нейтрализовать другие варианты вируса

Исследователи из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондонских больниц NHS Foundation Trust (UCLH) изучали, способны ли антитела, образующиеся в результате заражения одним вариантом SARS-CoV-2, связываться с другими вариантами и нейтрализовать их.
В ходе пандемии возникли различные варианты COVID-19, при этом в настоящее время в Великобритании доминирует вариант Delta . Понимание того, как некоторые варианты могут запускать эффективный ответ антител против других вариантов, помимо самого себя, может помочь в разработке будущей вакцины, пишет medicalxpress.com.
В своем исследовании, опубликованном в eLife (29 июля), ученые проанализировали образцы крови, взятые у пациентов, которые ранее были инфицированы COVID-19 и которые были госпитализированы в UCLH по другим причинам, образцы у медицинских работников, а также образцы, взятые из пациенты на разных этапах ранее пандемии. Они идентифицировали антитела COVID-19 в крови, а в лаборатории провели тесты, чтобы выяснить, способны ли антитела, полученные после заражения одним вариантом, связываться с другими вариантами и нейтрализовать их.
Исследование включало:
Оригинальный штамм, впервые обнаруженный в Ухане, Китай.
Доминирующий штамм в Европе во время первой волны апреля 2020 г. (D614G)
B.1.1.7, вариант, впервые обнаруженный в Кенте, Великобритания (Альфа)
B.1.351, вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке (бета)
Хотя антитела, продуцируемые одним вариантом, могли связываться с другими вариантами с аналогичной скоростью, были некоторые различия в том, могут ли антитела нейтрализовать другие варианты. Если антитело способно нейтрализовать вирус, это означает, что оно может остановить проникновение вируса в клетки-хозяева для репликации.
Исследователи обнаружили , что антитела , продуцируемые варианта альфа не были способны нейтрализовать оригинальные или D614G штаммы так же эффективно, по сравнению с нейтрализацией самого варианта альфа.
Антитела, продуцируемые против инфекции штаммом D614G, были способны нейтрализовать как Alpha, так и исходный штамм до уровня, аналогичного D614G.
Штаммы Alpha и D614G продуцировали антитела, которые не могли эффективно нейтрализовать штамм Beta.
Есть много элементов иммунной системы, которые влияют на то, насколько человек может быть защищен от будущих болезней. Сюда входят В-клетки памяти и Т-клетки, которые снаряжают иммунную систему для борьбы с развивающимися угрозами. В результате эти результаты не обязательно означают, что люди, инфицированные определенными вариантами, менее защищены от других.
Кевин Нг, соавтор и доктор философии. Студент лаборатории ретровирусной иммунологии в Крике говорит: «Важно отметить, что большинство людей, инфицированных вирусом, не знают, каким вариантом они были инфицированы, и очень важно, чтобы каждый, кто имеет право на вакцину, воспользовался этой возможностью, потому что мы знаем, что они в некотором роде эффективны против всех известных вариантов ".
Поскольку антитела были способны связываться с другими вариантами на аналогичном уровне, но обладали различной способностью нейтрализовать другие штаммы, это говорит о том, что на шипе вируса есть только несколько областей, которые важны для этого процесса нейтрализации. Именно мутации в этих ключевых сайтах влияют на способность антител, продуцируемых одним вариантом, нейтрализовать другой.
Нихил Фолкнер, соавтор и доктор философии. Студент лаборатории ретровирусной иммунологии в Крике говорит: «Поскольку пандемия продолжается и могут возникать новые варианты, важно изучить, как инфекция одним вариантом влияет на иммунный ответ на другие варианты.
«Это могло бы помочь информировать экспертов, которые изучают и решают, какие варианты следует включить в будущие бустерные вакцины. Создав поливалентную вакцину, как в случае с ежегодной прививкой от гриппа, мы могли бы объединить различные варианты в одну вакцину. Это помогло бы увеличить широта иммунной защиты от текущих и будущих вариантов ».