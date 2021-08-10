Антитела, продуцируемые вариантами SARS-CoV-2, различаются по способности нейтрализовать другие варианты вируса
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Антитела, продуцируемые вариантами SARS-CoV-2, различаются по способности нейтрализовать другие варианты вируса

1:01:598/10/2021Фото: pxfuel.com
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Есть много элементов иммунной системы, которые влияют на то, насколько человек может быть защищен от будущих болезней.

вирусы
В ходе пандемии возникли различные варианты COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Исследователи из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондонских больниц NHS Foundation Trust (UCLH) изучали, способны ли антитела, образующиеся в результате заражения одним вариантом SARS-CoV-2, связываться с другими вариантами и нейтрализовать их.

В ходе пандемии возникли различные варианты COVID-19, при этом в настоящее время в Великобритании доминирует вариант Delta . Понимание того, как некоторые варианты могут запускать эффективный ответ антител против других вариантов, помимо самого себя, может помочь в разработке будущей вакцины, пишет medicalxpress.com.

В своем исследовании, опубликованном в eLife (29 июля), ученые проанализировали образцы крови, взятые у пациентов, которые ранее были инфицированы COVID-19 и которые были госпитализированы в UCLH по другим причинам, образцы у медицинских работников, а также образцы, взятые из пациенты на разных этапах ранее пандемии. Они идентифицировали антитела COVID-19 в крови, а в лаборатории провели тесты, чтобы выяснить, способны ли антитела, полученные после заражения одним вариантом, связываться с другими вариантами и нейтрализовать их.

Исследование включало:

Оригинальный штамм, впервые обнаруженный в Ухане, Китай.
Доминирующий штамм в Европе во время первой волны апреля 2020 г. (D614G)
B.1.1.7, вариант, впервые обнаруженный в Кенте, Великобритания (Альфа)
B.1.351, вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке (бета)

Хотя антитела, продуцируемые одним вариантом, могли связываться с другими вариантами с аналогичной скоростью, были некоторые различия в том, могут ли антитела нейтрализовать другие варианты. Если антитело способно нейтрализовать вирус, это означает, что оно может остановить проникновение вируса в клетки-хозяева для репликации.

Исследователи обнаружили , что антитела , продуцируемые варианта альфа не были способны нейтрализовать оригинальные или D614G штаммы так же эффективно, по сравнению с нейтрализацией самого варианта альфа.

Антитела, продуцируемые против инфекции штаммом D614G, были способны нейтрализовать как Alpha, так и исходный штамм до уровня, аналогичного D614G.

Штаммы Alpha и D614G продуцировали антитела, которые не могли эффективно нейтрализовать штамм Beta.

Есть много элементов иммунной системы, которые влияют на то, насколько человек может быть защищен от будущих болезней. Сюда входят В-клетки памяти и Т-клетки, которые снаряжают иммунную систему для борьбы с развивающимися угрозами. В результате эти результаты не обязательно означают, что люди, инфицированные определенными вариантами, менее защищены от других.

Кевин Нг, соавтор и доктор философии. Студент лаборатории ретровирусной иммунологии в Крике говорит: «Важно отметить, что большинство людей, инфицированных вирусом, не знают, каким вариантом они были инфицированы, и очень важно, чтобы каждый, кто имеет право на вакцину, воспользовался этой возможностью, потому что мы знаем, что они в некотором роде эффективны против всех известных вариантов ".

Поскольку антитела были способны связываться с другими вариантами на аналогичном уровне, но обладали различной способностью нейтрализовать другие штаммы, это говорит о том, что на шипе вируса есть только несколько областей, которые важны для этого процесса нейтрализации. Именно мутации в этих ключевых сайтах влияют на способность антител, продуцируемых одним вариантом, нейтрализовать другой.

Нихил Фолкнер, соавтор и доктор философии. Студент лаборатории ретровирусной иммунологии в Крике говорит: «Поскольку пандемия продолжается и могут возникать новые варианты, важно изучить, как инфекция одним вариантом влияет на иммунный ответ на другие варианты.

«Это могло бы помочь информировать экспертов, которые изучают и решают, какие варианты следует включить в будущие бустерные вакцины. Создав поливалентную вакцину, как в случае с ежегодной прививкой от гриппа, мы могли бы объединить различные варианты в одну вакцину. Это помогло бы увеличить широта иммунной защиты от текущих и будущих вариантов ».

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