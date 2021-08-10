"Теории заговора" по вакцинам: два века скептицизма
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"Теории заговора" по вакцинам: два века скептицизма

1:31:488/10/2021Фото: pxfuel.com
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В 1898 г. была введена «оговорка о совести», позволяющая скептикам избегать вакцинации.

вакцинация
Настороженность и откровенная враждебность к вакцинам начались не с Covid-19, они восходят к 18 веку, когда были сделаны первые прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Настороженность и откровенная враждебность к вакцинам начались не с Covid-19, они восходят к 18 веку, когда были сделаны первые прививки.

От реальных страхов, вызванных побочными эффектами, до фальшивых исследований и теорий заговора, пишет medicalxpress.com.

Рассмотрим антивирусные настроения на протяжении веков:

1796: Первый удар, первые опасения

Оспа убила или изуродовала бесчисленные миллионы людей на протяжении веков, прежде чем ее искоренили в 1980 году с помощью вакцинации.

В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер предложил использовать более мягкий вирус коровьей оспы на ребенке для стимуляции иммунного ответа после того, как он заметил, что доярки редко болеют оспой.

Процесс, придуманный Дженнером «вакцину» (от латинского «корова»), был успешным, но с самого начала вызывал скептицизм и страх.

До Дженнер существовал более рискованный метод прививки от оспы, известный как «вариоляция», который был введен в Европу из Османской Турции английским писателем и остроумием леди Мэри Уортли Монтегю.

1853: Обязательный выстрел

В Великобритании вакцина против оспы стала обязательной для детей в 1853 году, что сделало ее первым в истории обязательным уколом и вызвала сильное сопротивление.

Оппоненты возражали по религиозным мотивам, выражали озабоченность по поводу опасности инъекционного употребления продуктов животного происхождения и заявляли, что нарушаются индивидуальные свободы.

В 1898 г. была введена «оговорка о совести», позволяющая скептикам избегать вакцинации.

1885: Пастер и бешенство

В конце 19 века французский биолог Луи Пастер разработал вакцину против бешенства, заразив кроликов ослабленной формой вируса.

Но снова этот процесс вызвал недоверие, и Пастера обвинили в стремлении извлечь выгоду из своего открытия.

1920-е годы: расцвет вакцин

Вакцины процветали в 1920-е годы - вакцины против туберкулеза были введены с помощью БЦЖ в 1921 году, дифтерии в 1923 году, столбняка в 1926 году и коклюша в 1926 году.

Это было также десятилетие, когда соли алюминия начали использовать для повышения эффективности вакцин.

Но более чем полвека спустя эти соли стали источником подозрений, вызвав состояние, вызывающее поражения и усталость, названное макрофагическим миофасциитом.

1998: Исследование фальшивого аутизма

Исследование, опубликованное в ведущем медицинском журнале The Lancet в 1998 году, показало, что существует связь между аутизмом и прививками от кори, эпидемического паротита и краснухи, известных как вакцина MMR.

Спустя годы выяснилось, что документ Эндрю Уэйкфилда и его коллег является мошенничеством, и журнал отозвал его, а Уэйкфилд вычеркнул из медицинского реестра.

Несмотря на последующие исследования, демонстрирующие отсутствие какой-либо такой связи, фальшивая статья по-прежнему является справочником для антиваксов и оставила свой след.

В 2019 году от кори погибло 207 500 человек, что на 50 процентов больше, чем в 2016 году, когда Всемирная организация здравоохранения предупредила, что охват вакцинами снижается во всем мире.

2009 год: угроза свиного гриппа

Открытие в 2009 году «свиного гриппа» или H1N1, вызванного вирусом того же семейства, что и смертельный испанский грипп, вызвало большую тревогу.

Но H1N1 оказался не таким смертоносным, как предполагалось вначале, и миллионы доз вакцины, произведенных для борьбы с ним, были уничтожены, что усилило недоверие к кампаниям вакцинации.

Положение усугубилось открытием, что одна из вакцин, Pandemrix, повышает риск нарколепсии.

Из 5,5 миллионов человек, получивших вакцину в Швеции, 440 должны были получить компенсацию после развития расстройства сна.

2020: теории заговора против полиомиелита

Ликвидированный в Африке с августа 2020 года благодаря вакцинам, полиомиелит по-прежнему является бедствием в Пакистане и Афганистане, где болезнь, вызывающая паралич у детей раннего возраста, остается эндемической.

Теории заговора против вакцины позволили ей продолжать разрушать жизни.

В Афганистане талибы запретили кампании вакцинации, назвав их западным заговором по стерилизации мусульманских детей.

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