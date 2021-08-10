Оливки повышают артериальное давление
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Оливки повышают артериальное давление

2:31:128/10/2021Фото: publicdomainpictures.net
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Высокое кровяное давление называют «тихим убийцей», потому что оно действует под поверхностью и не вызывает видимых изменений.

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Активный образ жизни и регулярные физические упражнения снижают артериальное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, представляет серьезный риск для здоровья, только если его не лечить. От продуктов, которые вы едите, зависит, попадете ли вы в красную зону. Некоторые диетические решения вызывают удивление. «Популярный фрукт может повысить кровяное давление», - предупредил Роб Хобсон, глава отдела питания Healthspan.

Высокое кровяное давление называют «тихим убийцей», потому что оно действует под поверхностью и не вызывает видимых изменений, пока не будет нанесен серьезный ущерб. Это связано с силой прилива крови к кровеносным сосудам. Это давление может подготовить почву для сердечного приступа, поэтому изменение высоких показателей может спасти вам жизнь. К счастью, диета является ключом к предотвращению угрозы высокого кровяного давления, пишет express.co.uk.

Однако некоторые продукты питания могут представлять скрытый риск для здоровья из-за содержания натрия, предупредил Роб Хобсон, глава отдела питания Healthspan .

Он объяснил: «Когда вы едите слишком много натрия (обычно в виде соли, содержащейся в обработанных пищевых продуктах), ваше тело удерживает воду, чтобы эффективно вымывать натрий из вашего тела.

«Добавленная вода вызывает нагрузку на кровеносные сосуды, что повышает давление».

Оливки попадают в эту обманчивую категорию.

«Оливки считаются одним из пяти продуктов в день, и они содержат хороший источник полезных жиров и витамина Е», - отметил г-н Хобсон.

Однако «80 г оливок в рассоле содержат колоссальные 1064 мг натрия», - предупредил он.

Для сравнения: рекомендуемая суточная доза составляет не более 2400 мг в день (6 г соли).

Жирная рыба также может оказаться обманчиво опасной, если вы хотите контролировать высокое кровяное давление.

Г-н Хобсон объяснил: «Жирная рыба очень полезна для вашего здоровья. Эта рыба содержит источник омега-3, который, как было показано, оказывает некоторое влияние на снижение кровяного давления».

Однако, как он указал, некоторые из них содержат очень много соли, особенно консервированные, такие как анчоусы.

«Порция 15 г (1/2 банки) анчоусов содержит 200 мг», - предупредил г-н Хобсон.

К другим рискованным вещам относятся:

Сыр фета

Один из самых полезных сыров - фета, поскольку он содержит меньше жира и калорий, чем обычный чеддер. То, что он более здоровый в этом отношении, не означает, что он полезен во всех отношениях. Сыр фета содержит 300 мг натрия на порцию 30 г.

Суп

Суп - это идеальный способ включить в свой рацион обильную порцию овощей и клетчатки, если вы добавляете такие ингредиенты, как бобы, бобовые и чечевица. Порция супа 300 г содержит около 900 мг натрия.

Чай и кофе

Кофеин в высоких дозах также может поднять ваше кровяное давление, и он содержится в повседневных напитках, которые полезны для здоровья и в других отношениях. Кофе - один из самых богатых источников диетических полифенолов, но он богат кофеином. Вы можете уменьшить потребление или отказаться от кофеина с меньшим содержанием.

Что есть

«Каждый должен стремиться к хорошо сбалансированной диете. Экстренные диеты Faddy могут не обеспечивать необходимый вам баланс питательных веществ», - отмечает British Heart Foundation (BHF).

«Лучший способ понять это - представить продукты в группах продуктов», - объясняет BHF.

Попробуйте съесть:

Много фруктов и овощей
Много крахмалистых продуктов, таких как хлеб, рис, картофель и макароны. По возможности выбирайте цельнозерновые сорта
Некоторое молоко и молочные продукты
Некоторое мясо, рыба, яйца, бобы и другие немолочные источники белка.
Только небольшое количество продуктов и напитков с высоким содержанием жиров и / или сахара.

Помимо правильного питания, вам также следует регулярно заниматься спортом, чтобы снизить высокое кровяное давление.

Национальная служба здравоохранения поясняет: «Активный образ жизни и регулярные физические упражнения снижают артериальное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии».

По мнению здорового организма, регулярные упражнения также могут помочь вам сбросить вес, что также поможет снизить кровяное давление.

«Взрослые должны заниматься по крайней мере 150 минут (два часа 30 минут) аэробной активности средней интенсивности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, каждую неделю».

Он добавляет: «Физическая активность может включать в себя все, от спорта до ходьбы и садоводства».

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