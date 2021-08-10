Смертоносные клещи нападают на туристов на пляжах Испании

Эксперты в области здравоохранения Испании предупредили о вспышке клещей, которые, как сообщается, были обнаружены на пляжах. Каков потенциальный риск?
Опасные клещи могут быть подобраны во многих местах по всей Испании , включая популярные туристические ловушки, такие как пляжи и даже бассейны. Эксперты в области здравоохранения призывают местных жителей и посетителей «сохранять бдительность» и осознавать опасности, пишет express.co.uk.
Клещи могут не только вызвать раздражение, в некоторых случаях насекомые могут быть смертельно опасными.
В последние годы сообщения об этих существах разлетелись по Испании.
Национальная ассоциация компаний по гигиене окружающей среды (ANECPLA) предупреждает, что было обнаружено до 20 видов клещей, некоторые из которых могут передавать серьезные заболевания, такие как крымско-конголезская геморрагическая лихорадка, смертность от которой без лечения составляет 30 процентов, болезнь Лайма и вирусные инфекции. энцефалит.
«Мы призываем к крайним мерам предосторожности и борьбе с клещами», - сказал представитель.
"Популяция клещей в Испании не перестает расти, рост происходит из-за прогрессирующего повышения температуры, из-за которого эти паразиты остаются активными в течение нескольких месяцев.
«Они живут в основном в поле, в местах с растительностью и животными, но также в парках, садах, бассейнах и даже на пляже».
ANECPLA сообщает, что ветеринары и врачи со всей Испании сообщают о значительном увеличении числа случаев заражения клещами в своей практике.
Генеральный директор ANECPLA Милагрос Фернандес де Лезета предупредил: «Крымско-Конго геморрагическая лихорадка эндемична для Африки. До 2013 года наша страна была свободна от этой болезни.
«Однако в том году первый случай заболевания был диагностирован в Испании, и с тех пор было подсчитано до девяти пострадавших, трое из которых умерли по этой причине в результате укуса клеща».
Ассоциация заявляет, что необходимо принять срочные меры отдельными органами здравоохранения, местными советами и самими людьми.
«Важно, чтобы граждане знали о рисках, которые могут возникнуть», - предупреждает гендиректор.
«Этим летом риск возникает не только в сельской местности, но и в среде, в которой мы так часто бываем сейчас во время отпуска <в том числе> на пляже или у бассейна.
«Мы должны оставаться в такой же бдительности».
Эксперты в области здравоохранения советуют людям как можно больше прикрывать участки, где есть подозрение на клещей, и как можно меньше обнажать кожу.
Если они обнаружат один на своей коже, они должны осторожно удалить его и сохранить для последующего анализа.
Клещи также могут внедряться в собак, поэтому их тоже следует проверять после прогулки, потому что насекомые не вызывают явного зуда или раздражения.
ANECPLA заявляет, что эксперты по борьбе с вредителями должны изучить отдельные регионы и подготовить конкретные планы действий.
Симптомы крымско-конголезской геморрагической лихорадки проявляются внезапно в виде лихорадки, болей в мышцах, головокружения, боли и скованности в шее, люмбаго, головной боли, раздражения глаз и светобоязни (гиперчувствительности к свету).
Он также может сначала вызвать тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания.
Через два-четыре дня больные могут стать сонливыми, подавленными и слабыми.
Другие возможные клинические признаки - учащенное сердцебиение и увеличение лимфатических узлов.
«Смертность, связанная с этим заболеванием, составляет примерно 30 процентов, и смерть наступает в течение второй недели», - заявляет ассоциация.
«Среди выздоравливающих пациентов улучшение обычно начинается на девятый или десятый день после начала заболевания».