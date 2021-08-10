Как избавиться от пятен на кожаном диване: советы эксперта

Диваны используются так часто, что на них легко могут появиться пятна. К счастью, есть способы чистить кожаные кресла, не теряя при этом денег. Для поклонников миссис Хинч один продукт выделялся среди остальных.
Миссис Хинч является влиятельным лицом в сфере уборки, у нее более четырех миллионов подписчиков в Instagram. Она прославилась, публикуя советы и рекомендации по уборке и уборке в социальных сетях, пишет express.co.uk.
Теперь поклонники миссис Хинч создали в ее честь свои страницы в социальных сетях.
На одной из таких страниц в Facebook более 100 000 пользователей делятся друг с другом советами по уборке.
Сегодня один человек захотел узнать, как лучше всего чистить кожаный диван.
Они сказали: «Пожалуйста, лучшие средства для чистки кожаного дивана».
К счастью для них, они получили множество ответов.
Однако один продукт выделялся среди остальных.
Один человек сказал: «Мыло Dove, самое лучшее».
Другой поклонник миссис Хинч согласился. Они просто сказали: «Голубь мыло».
«Вылейте мыло и смойте тканью и смягчителем ткани», - прокомментировал один человек.
Другой человек написал: «Мыло Dove, изумительное для кожи».
Мыло Dove легко достать и стоит всего 60 пенсов в магазине Boots.
Пачка из шести мыла стоит 2,90 фунта стерлингов.
Еще одним продуктом, рекомендованным поклонниками миссис Хинч, были детские влажные салфетки.
Один человек сказал: «Распылите дезодорант, оставьте, а затем вытрите салфеткой для младенцев».
Другой поклонник миссис Хинч прокомментировал: «Детские салфетки».
Подобные рекомендации были и у других энтузиастов уборки.
Один человек посоветовал использовать «мыло для кожаного седла».
Другая поклонница миссис Хинч сказала: «Определенно Star Drops Clean and Feed, это потрясающе».
Второй согласился. Они сказали: «Star Drops Leather Cleaner and Feed».
Один человек написал: «Спрей для чистки кожи, разработанный Tesco, действительно хорош. У нас есть кремовые кресла для объятий, мой муж - фермер, поэтому они становятся очень грязными, и вы буквально можете видеть, как с них стекает грязь! Это тоже их обуславливает ».