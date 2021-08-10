Как избавиться от пятен на кожаном диване: советы эксперта
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Как избавиться от пятен на кожаном диване: советы эксперта

3:31:588/10/2021Фото: publicdomainpictures.net
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Поклонники миссис Хинч создали в ее честь свои страницы в социальных сетях. На одной из них они делятся друг с другом советами по уборке.

кожаный диван
Как избавиться от пятен на кожаном диване

Диваны используются так часто, что на них легко могут появиться пятна. К счастью, есть способы чистить кожаные кресла, не теряя при этом денег. Для поклонников миссис Хинч один продукт выделялся среди остальных.

Миссис Хинч является влиятельным лицом в сфере уборки, у нее более четырех миллионов подписчиков в Instagram. Она прославилась, публикуя советы и рекомендации по уборке и уборке в социальных сетях, пишет express.co.uk.

Теперь поклонники миссис Хинч создали в ее честь свои страницы в социальных сетях.

На одной из таких страниц в Facebook более 100 000 пользователей делятся друг с другом советами по уборке.

Сегодня один человек захотел узнать, как лучше всего чистить кожаный диван.

Они сказали: «Пожалуйста, лучшие средства для чистки кожаного дивана».

К счастью для них, они получили множество ответов.

Однако один продукт выделялся среди остальных.

Один человек сказал: «Мыло Dove, самое лучшее».

Другой поклонник миссис Хинч согласился. Они просто сказали: «Голубь мыло».

«Вылейте мыло и смойте тканью и смягчителем ткани», - прокомментировал один человек.

Другой человек написал: «Мыло Dove, изумительное для кожи».

Мыло Dove легко достать и стоит всего 60 пенсов в магазине Boots.

Пачка из шести мыла стоит 2,90 фунта стерлингов.

Еще одним продуктом, рекомендованным поклонниками миссис Хинч, были детские влажные салфетки.

Один человек сказал: «Распылите дезодорант, оставьте, а затем вытрите салфеткой для младенцев».

Другой поклонник миссис Хинч прокомментировал: «Детские салфетки».

Подобные рекомендации были и у других энтузиастов уборки.

Один человек посоветовал использовать «мыло для кожаного седла».

Другая поклонница миссис Хинч сказала: «Определенно Star Drops Clean and Feed, это потрясающе».

Второй согласился. Они сказали: «Star Drops Leather Cleaner and Feed».

Один человек написал: «Спрей для чистки кожи, разработанный Tesco, действительно хорош. У нас есть кремовые кресла для объятий, мой муж - фермер, поэтому они становятся очень грязными, и вы буквально можете видеть, как с них стекает грязь! Это тоже их обуславливает ».

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