Вакцина против коронавируса может менять цвет пальцев рук и ног
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09.08
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Вакцина против коронавируса может менять цвет пальцев рук и ног

4:01:018/10/2021Фото: pixabay.com
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Это может произойти либо через день или через два после вакцинации, либо через семь или восемь дней спустя.

врач, вакцина
Люди все еще сообщают о симптомах и замедленных реакциях после вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Побочные эффекты вакцинации COVID-19, похоже, уже хорошо известны, но люди все еще сообщают о симптомах и замедленных реакциях после вакцинации. Последнее открытие из анализа 414 пациентов показало, что десять процентов людей сообщили об изменении цвета своих пальцев.

У тех, кто получил вакцины Pfizer и Moderna, пальцы рук и ног стали темно-красными, пурпурными и даже синими . Кроме того, сообщалось о кожных язвах и шишках. Подобное обесцвечивание происходило так часто, что было обозначено как « пальцы на ногах COVID», пишет express.co.uk.

Несмотря на название, COVID пальцы ног также могут развиваться в пальцах рук.

По словам Сары Райдинг, бакалавра медицинских наук из Medical Net, пальцы рук и ног начинают становиться ярко-красными, а затем приобретают оттенки пурпурного и синего.

Это может произойти либо через день или через два после вакцинации, либо через семь или восемь дней спустя.

По большей части этот побочный эффект совершенно безболезнен, и только вид обесцвечивания предупреждает человека.

Другие испытывают волдыри, зуд и боль или очень редко скопление гноя под кожей.

Причина COVID пальцев стопы до сих пор неизвестна профессионалам, однако высказывались предположения, что сыпь относительно часто встречается, когда пациенты борются с вирусными инфекциями, особенно с теми, которые связаны с респираторными проблемами, такими как Covid.

Другая теория предполагала, что частицы COVID-19 приводят к привлечению иммунных клеток, что, в свою очередь, вызывает их взрыв.

К счастью, большинство экспертов говорят, что подобная реакция на вакцины обычно является признаком того, что все в порядке.

Эстер Фриман, доктор медицинских наук, директор по дерматологии в Массачусетской больнице общего профиля, сказала: «Пурпурность пальцев ног вызывает дискомфорт, но это не повод не принимать вторую дозу».

Связь между развитием COVID на пальцах ног и положительным результатом на COVID-19 является незначительной, хотя у некоторых пациентов были получены положительные результаты при наличии COVID на пальцах ног.

Точно так же и другие пострадали от так называемой руки Covid.

95% людей, получивших вакцину Moderna, заявили, что на месте укола появилась красная зудящая сыпь.

Кроме того, 43 процента заявили, что сыпь снова появилась после приема второй дозы и исчезла примерно через три-четыре дня.

Сообщалось также о высыпаниях на всем теле, напоминающих корь.

Хотя на самом деле это не похоже на корь, эти высыпания являются формой легкой аллергической реакции и вызывают красные или слегка приподнятые шишки на поверхности кожи.

Подобно COVID на пальцах ног, такие высыпания на всем теле, как эта, имеют тенденцию уменьшаться, и пациенты, которые испытали это, все еще могут пойти на свою вторую вакцину.

В очень редких случаях у некоторых пациентов развивался опоясывающий лишай.

Этот тип инфекции вызывает болезненную сыпь и может появиться на любом участке тела, чаще всего на груди, животе или лице.

Типичные побочные эффекты вакцин против Covid включают усталость, мышечные боли, тошноту и озноб.

Эти эффекты обычно проходят в течение нескольких дней, и центры вакцинации рекомендуют принимать парацетамол, чтобы уменьшить дискомфорт.

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