Вакцина против коронавируса может менять цвет пальцев рук и ног

Побочные эффекты вакцинации COVID-19, похоже, уже хорошо известны, но люди все еще сообщают о симптомах и замедленных реакциях после вакцинации. Последнее открытие из анализа 414 пациентов показало, что десять процентов людей сообщили об изменении цвета своих пальцев.
У тех, кто получил вакцины Pfizer и Moderna, пальцы рук и ног стали темно-красными, пурпурными и даже синими . Кроме того, сообщалось о кожных язвах и шишках. Подобное обесцвечивание происходило так часто, что было обозначено как « пальцы на ногах COVID», пишет express.co.uk.
Несмотря на название, COVID пальцы ног также могут развиваться в пальцах рук.
По словам Сары Райдинг, бакалавра медицинских наук из Medical Net, пальцы рук и ног начинают становиться ярко-красными, а затем приобретают оттенки пурпурного и синего.
Это может произойти либо через день или через два после вакцинации, либо через семь или восемь дней спустя.
По большей части этот побочный эффект совершенно безболезнен, и только вид обесцвечивания предупреждает человека.
Другие испытывают волдыри, зуд и боль или очень редко скопление гноя под кожей.
Причина COVID пальцев стопы до сих пор неизвестна профессионалам, однако высказывались предположения, что сыпь относительно часто встречается, когда пациенты борются с вирусными инфекциями, особенно с теми, которые связаны с респираторными проблемами, такими как Covid.
Другая теория предполагала, что частицы COVID-19 приводят к привлечению иммунных клеток, что, в свою очередь, вызывает их взрыв.
К счастью, большинство экспертов говорят, что подобная реакция на вакцины обычно является признаком того, что все в порядке.
Эстер Фриман, доктор медицинских наук, директор по дерматологии в Массачусетской больнице общего профиля, сказала: «Пурпурность пальцев ног вызывает дискомфорт, но это не повод не принимать вторую дозу».
Связь между развитием COVID на пальцах ног и положительным результатом на COVID-19 является незначительной, хотя у некоторых пациентов были получены положительные результаты при наличии COVID на пальцах ног.
Точно так же и другие пострадали от так называемой руки Covid.
95% людей, получивших вакцину Moderna, заявили, что на месте укола появилась красная зудящая сыпь.
Кроме того, 43 процента заявили, что сыпь снова появилась после приема второй дозы и исчезла примерно через три-четыре дня.
Сообщалось также о высыпаниях на всем теле, напоминающих корь.
Хотя на самом деле это не похоже на корь, эти высыпания являются формой легкой аллергической реакции и вызывают красные или слегка приподнятые шишки на поверхности кожи.
Подобно COVID на пальцах ног, такие высыпания на всем теле, как эта, имеют тенденцию уменьшаться, и пациенты, которые испытали это, все еще могут пойти на свою вторую вакцину.
В очень редких случаях у некоторых пациентов развивался опоясывающий лишай.
Этот тип инфекции вызывает болезненную сыпь и может появиться на любом участке тела, чаще всего на груди, животе или лице.
Типичные побочные эффекты вакцин против Covid включают усталость, мышечные боли, тошноту и озноб.
Эти эффекты обычно проходят в течение нескольких дней, и центры вакцинации рекомендуют принимать парацетамол, чтобы уменьшить дискомфорт.