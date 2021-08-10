Может ли ваш питомец заразиться коронавирусом? Полный список ВОЗ
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09.08
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Может ли ваш питомец заразиться коронавирусом? Полный список ВОЗ

12:30:248/10/2021Фото: pxhere.com
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В апреле 2020 года появились доказательства того, что кошки могут быть инфицированы коронавирусом.

собака, кошка
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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Широко распространено мнение, что SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий Covid) произошел от летучих мышей.

И уже в апреле 2020 года появились доказательства того, что кошки могут быть инфицированы SARS-CoV-2.

Исследование также показало, что кошки передают инфекцию другим кошкам в течение того же месяца при определенных условиях. .

Ученые всего мира отчаянно изучают передачу инфекции Covid от человека животным, чтобы выяснить, насколько серьезной может быть эта проблема.

На данный момент наличие инфекции SARS-CoV-2 у животных было показано у собак, норок, хорьков и других видов.

Иногда заражение некоторых видов SARS-CoV-2 может вызвать настоящую болезнь и, как следствие, проблемы со здоровьем животных.

Но, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), существует ограниченное количество доказательств передачи вируса между домашними животными и их владельцами.

Согласно их данным, есть доказательства передачи вируса от человека кошкам, но очень мало свидетельств того, что кошки передают вирус своим владельцам.

Вдобавок ко всему, существует мало свидетельств того, что кошки могут передавать вирус другим кошкам в внелабораторных условиях, то есть в нормальных условиях.

CDC написал на своем веб-сайте: «Основываясь на имеющейся на сегодняшний день информации, риск распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, среди людей считается низким».

Но CDC добавил предостережение: «Мы все еще изучаем этот вирус, но мы знаем, что в некоторых ситуациях он может передаваться от людей к животным, особенно при тесном контакте.

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, может ли COVID-19 затронуть разных животных и как».

Основываясь на выводах CDC, маловероятно, что даже если у животных появится новый смертельный вариант, он может быть передан людям.

Когда произошла передача вируса от животных к человеку, это было признано только как передача вируса от человека кошкам, а не наоборот.

Но если вы обеспокоены тем, что ваш пушистый друг может быть восприимчив к вирусу, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список животных и их предполагаемую восприимчивость к SARS-CoV2.

Эти исследования основаны в основном на экспериментальных данных и не включают большинство животных.

Поскольку эти исследования все еще находятся в зачаточном состоянии, исследования на широком круге животных, возможно, еще не проводились.

Но этот список действительно показывает, что некоторые популярные домашние животные, такие как собаки, по-видимому, имеют низкую восприимчивость к вирусу.

С другой стороны, ваш друг из семейства кошачьих может подвергаться более высокому риску заражения вирусом, поскольку кажется, что они более восприимчивы.

Другие животные, внесенные в список ВОЗ как обладающие высокой восприимчивостью, включают золотистых сирийских хомяков, мартышек и макак.

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