Королева Елизавета II: как приготовить любимый коктейль королевы

Королевская семья любит время от времени поднимать бокал, включая Ее Величество Королеву.
На протяжении всего правления королевы ходили сообщения , что она выпивает целых четыре порции напитка в день. Однако бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди сказал CNN: «Если бы она выпила так много, ее бы засолили. «Все, что я сказал, это то, что ей нравится джин с дюбонне. Это ее любимый напиток», пишет express.co.uk.
Джин и Дубонне - любимый коктейль королевы, а классический коктейль Дубонне приготовить несложно.
Вам понадобится бутылка Dubonnet Rouge, парижский аперитив, приготовленный из крепленого вина, трав, фруктовой цедры и хинина.
Это основной продукт коктейля, который можно найти в большинстве алкогольных магазинов в Великобритании, и его подают во всех королевских резиденциях по всей Великобритании.
Следующее, что нужно сделать, это добавить в шейкер для коктейлей лед, две части Дюбонне, одну часть сухого джина и дольку лимона.
Джин Gordon's имеет Королевский ордер, что будет идеальным выбором, если вы хотите быть особенно величественным.
Встряхнув его, затем процедив в коктейльный бокал, добавьте еще несколько кубиков льда и украсьте долькой лимона или двумя, и он готов к подаче.
Это очень крепкий напиток, полностью изготовленный из алкоголя, без каких-либо миксеров, похожий на негрони.
Макгрэйди пояснил CNN, что королева не пьет алкоголь каждый день: «Она не просыпается утром и не пьет большой джин с тоником».
Он добавил, что когда королева выпивает за ужином, это обычно стакан ее любимого немецкого сладкого вина.
Шеф-повар высказался после того, как в предыдущих сообщениях говорилось, что королева выпивает четыре спиртных напитка каждый день.
Это означало бы, что королева Елизавета намного превысила рекомендуемый лимит алкоголя в 14 единиц в неделю.
Сообщается, что королева не только наслаждается своим любимым напитком из джина и Дюбонне, но и выпивает за обедом бокал вина.
Она также, очевидно, любила сухой мартини вечером и бокал шампанского, как правило, таких брендов, как Bollinger или Lanson перед сном.
Однако Макгрейди опровергла эти сообщения, заявив, что ей нравится выпить за ужином, а когда она празднует, она любит делать это со своим любимым напитком - коктейлем Дубонне.
Остальные члены королевской семьи тоже пьют алкогольные напитки, и все они такие разные.
Камилла, герцогиня Корнуолла, например, любит вино. Она даже является президентом Ассоциации виноградников Великобритании.
«Люди всегда спрашивают меня, как я во всем этом участвовал, ну, во-первых, я люблю вино, но, во-вторых, мой отец был в винном бизнесе, поэтому в детстве я пил вино и воду, как французы. ", - сказала она на приеме по случаю 50-летия ассоциации.
Принцесса Евгения сказала Harper's Bazaar: «Мой любимый напиток - содовая с большим количеством лайма.
Ее муж Джек Бруксбэнк - представитель бренда Casamigos, который, вероятно, является основным продуктом в ее доме.
Он также подавался на их королевской свадьбе в 2018 году.