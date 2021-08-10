10 вопросов, которые никогда нельзя задавать женщине

Вы стоите перед женщиной - может быть, она родственница, новая знакомая или совершенно незнакомая женщина - и собираетесь задать ей вопрос. Что-то, что может вызвать разговор , незаконный ответ.
Теперь, прежде чем слова спотыкаются, спросите себя: это хороший вопрос или надоедливый вопрос?
Вот как вы узнаете разницу: хороший вопрос - это продуманный, интересный, увлекательный вопрос. Он основан на том, что происходит в данный момент, а не случайно выброшен из мешка с обычными разговорами. Скорее всего, это будут раздражающие вопросы. Пусто, скучно, неоригинально, пишет yourtango.com.
Раздражающие вопросы могут быть полностью вызваны незнанием или омрачены пассивной агрессией и осуждением. Наши глаза все равно закатываются.
Теперь я знаю, о чем вы думаете: вы не хотите раздражать. Это светская беседа. И, возможно, мы все слишком щепетильно относимся к этим постам «Чего не следует говорить», засоряющим Интернет.
Я с вами во всем, но вы упускаете одну вопиющую проблему: ваши вопросы - отстой .
Конечно, они «не должны» нас раздражать; это просто слова. Мы «должны» позволить вещам скатиться с нашей спины, даже тем вопросам, которые мы слышим снова и снова . Человек побольше и все такое.
Но вы также можете задавать более качественные и менее назойливые вопросы.
Вот 10 вопросов, которые нельзя задавать женщине ни при каких обстоятельствах:
1. "Вы устали?"
Что она слышит: «Блин, ты ужасно выглядишь».
Никто не стремится выглядеть уставшим. Вы не видите, как мы просим сотрудников Sephora помочь с этим трендом макияжа глаз "усталости". Обычно мы покупаем косметику, чтобы скрыть тот факт, что наши глаза впали в пурпурные клубочки, а наша кожа тусклая и пересохшая.
Итак, если мы не так сильно устали (возможно, мы просто пропустили тушь сегодня утром), нам остается думать: что не так с моим лицом ?
2. «Как вы все это делаете?»
Что она слышит: «Ты делаешь все это, не так ли? Твоя жизнь такая прекрасная ... не так ли? У тебя все вместе ... верно?»
Конечно, мы не все делаем! Что это за вопрос такой?
Вы знаете, что включает в себя «все»? Можете ли вы сузить фокус, хотя бы чуть-чуть? Мы либо в конечном итоге перечисляем наши жертвы и недостатки в виде какого-то неудобного опровержения, либо смеемся над этим, внутренне помня все способы, которыми мы терпим неудачу.
Это просто ненужный, раздражающий вопрос, на который нет реального ответа. Пропускать.
3. "Чего вы ждете?"
Что она слышит: «Торопитесь !!!»
Почему мы не женаты? Почему у нас еще нет ребенка? Почему у нас еще нет другого ребенка? Нам нужна девочка (или мальчик, если девочки уже есть дома), нам нужно заморозить яйца, нам нужно найти мужа, нам нужно начать этот бизнес ... чего вы ждете ?!
Будь то размер нашей семьи, решения о фертильности, карьерные цели или семейные ситуации, нам не нужно оправдывать или объяснять свой личный выбор - и мы, черт возьми, не нуждаемся в том, чтобы на них давить.
4. «Вауза, это время месяца?»
Что она слышит: «Ваши эмоции и мысли имеют меньший вес, потому что, знаете, периоды и все такое ».
Ничто так не обесценивает женские чувства, как этот умный вопрос - как будто наши тела на мгновение хватают кровоточащие зомби, которые строго действуют в соответствии со своим гормональным кодированием. Как будто кровь идет прямо из нашего мозга и не может ... формировать ... рациональные ... предложения.
Не обращай на нас внимания. Повторите попытку через 3–7 дней.
5. «Чем ты занимаешься весь день?» (сказал домработнице)
Что она слышит: «Ух ты, твоя жизнь кажется скучной».
Что вы ожидаете получить от этого вопроса? Исчерпала себя ежедневная забота о маме? Безмолвное признание того, что да, как вы и подозревали, она весь день втайне ничего не делает - вы ее поймали!
Вы пытаетесь заставить ее заикаться в обороне, плакать из-за абсолютной незащищенности? Вы действительно ищете ежедневную игру за игрой, а может быть - может быть! - хочешь выбрать вопрос получше?
6. «Разве ты не слишком молод / стар для этого?»
Что она слышит: «Пшш. Ты не можешь этого сделать».
В том, чтобы быть женщиной, интересно осознать, что есть очень маленький промежуток времени от 3 до 4 лет, когда женщина не «слишком молода» или «слишком стара» - короткий промежуток времени между «помедленнее»! и "поторопись!"
Поэтому, пожалуйста, не судите о наших достижениях, целях или выборе исходя из нашего возраста ; это было сделано до тошноты. Фактически, любой вопрос, касающийся нашего возраста, заслуживает большого ответа.
7. «Вы ведь не феминистка?»
Что она слышит: «Хотите устроить неудобный спор?»
За этим вопросом либо следуют дебаты о том, что именно означает слово «феминистка» (поскольку у нас есть несколько запутанных определений), либо он навсегда закрывает все будущие разговоры.
На самом деле, этот вопрос заслуживает только одного ответа: «Я действительно думаю, что женщины и мужчины заслуживают равной защиты в соответствии с законом, который технически является феминизмом». Конец. Так зачем вообще его запускать?
8. «Вы знаете, что вызывает это, не так ли?» (сказал беременной)
Что она слышит: "Слишком глупо для контроля рождаемости, пустышка?"
Возможно, вы видите беременную женщину, которая толкает тележку с продуктами, а за ней следуют трое маленьких детей, и вы решаете быть милым или остроумным со своим маленьким зингером. (А чего вы ждете взамен? «Нет, я не знаю, как мне снова удалось попасть в нокдаун, пожалуйста, дайте мне ответ!»)
Но прежде чем это сказать, подумайте. Тогда помните, что сегодня вам не обязательно быть снисходительным придурком .
9. «Стоит ли вам есть / пить это?»
Что она слышит: шум суждения.
Позаботьтесь о своих делах вокруг моей еды. Независимо от того, исходит ли он от доброжелательного друга, заклятого заклятого врага или стойкого вегана, это всегда раздражающий вопрос во всех его разновидностях.
10. «Вы беременны?»
Что она слышит : «Ты растешь как человек или просто становишься здоровенным примерно в середине?»
Слушай меня внимательно. Никогда, ни при каких обстоятельствах не задавайте этот вопрос, не согласившись с тем, что вы можете услышать ужасный ответ: «Я нет».