Подробный гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года для 12 знаков зодиака

Ваш гороскоп на неделю здесь с 9 по 15 августа 2021 года, и нас ждет интересная неделя, астрологически для всех знаков зодиака.
Добро пожаловать в гороскоп на неделю и добро пожаловать во вторую неделю августа, пишет yourtango.com.
У нас наступает Новолуние, 8 августа, и, поскольку мы сейчас во Льве, Новолуние выглядит чрезвычайно позитивно - и мы все должны воспользоваться его космическим потенциалом.
На этой неделе мы увидим, как Меркурий входит в Деву 11 числа, что может натравить нас друг на друга; последуют споры и разгорятся разногласия.
Хотя мы, возможно, очень хотим вступить в драку, мы также будем стремиться разобраться во всем, и, к счастью, наша лучшая природа поможет нам найти способ, чтобы мы все могли мирно сосуществовать.
И по мере того, как мы приближаемся к сезону Девы , мы начинаем ощущать муки всего этого перфекционизма; будьте готовы стоять на своем.
Если вы во что-то верите, придерживайтесь этого - не позволяйте влиять на общественное мнение.
Вторая неделя августа будет немного похожа на буткемп с точки зрения эгоизма на рабочем месте.
Чем больше эго, тем громче аргумент. Хорошей недели!
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Вы собираетесь обойтись без споров по поводу работы и направиться прямо к работе над личной жизнью.
Новолуние манит вас изменить , и это то , что вы знали довольно долгое время.
Хотя работа может быть `` хорошей '', именно ваша личная жизнь нуждается в изменении, и именно к этому вы и направляетесь на этой неделе.
Я должен признать, что термин «забота о себе» вызывает у меня желание съехать со скалы, но забота о себе - это именно то, что будет иметь для вас приоритет, Овен.
Вам нужно навести порядок в своей жизни, и да, это может означать массаж после занятий горячим пилатесом. Стань большим или иди домой, верно?
Телец (20 апреля - 20 мая)
Теперь, когда вы, наконец, попали в место, где чувствуете себя в безопасности, уверенно и готовы ко всему, что встречается на вашем пути, вы также можете добавить «новую работу» в свой список того, чего вы можете достичь, если попытаетесь.
Как раз во время Новолуния - 8 августа, вы получите предложение - оно будет сопровождаться комплиментами и множеством словесных словечек.
Кому-то вы действительно нравитесь и то, как вы «занимаетесь своим делом», и они хотят, чтобы вы работали на них.
Это хорошая возможность, и она также должна показать вам, что, когда вы верите в себя - как вы это делаете - вы начинаете привлекать все нужные ситуации.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
На этой неделе, Близнецы, все дело в том, чтобы вывести себя из зоны друзей в зону любовников.
Вы действительно не готовы позволить этому уйти; у вас есть глубокие чувства к кому-то, а они просто не в вас - в этом смысле.
Это сложно принять, и эта энергия Девы разжигает нетерпение и неспособность принять истину.
И какова правда на данный момент? Что вы очень интересный , общительный, любимый человек, которому трудно найти любовь.
Дружба - вы делаете их направо и налево, но романтика, кажется, прошла мимо вас.
Рак (21 июня - 22 июля)
В течение недели вы можете испытывать небольшую жалость к себе, в основном из-за переутомления.
Вы чувствуете усталость и начинаете сомневаться в себе. В каком-то смысле вы знаете, что вы просто притворяетесь, и что втайне, внутри, у вас все в порядке, но у вас редко есть шанс просто побаловать себя небольшим временем «горе мне».
Сделайте себе одолжение - возьмите перерыв, но как можно скорее верните голову в игру, потому что Новолуние поможет вам проявить свои мысли, и вы не хотите тратить доброе волшебное желание на весь этот негатив.
Лев (23 июля - 22 августа)
Как только Лев ударится, для вас наступит «сезон дня рождения», а теперь все в августе каким-то образом связано с вашим днем рождения и тем, как вы собираетесь его отмечать.
Ты такой Лев, Лев - ты действительно веришь, что мир вращается вокруг тебя и только тебя. Что ж, пока вы празднуете себя, обратитесь к другим и позвольте им повеселиться.
Вы никогда не праздновали в одиночестве, так зачем начинать сейчас? Используйте энергию Новолуния, чтобы подтвердить то, что вы хотите на свой день рождения!
Дева (23 августа - 22 сентября)
Почти готово ... мы почти в сезоне Девы, а это означает, что каждый день вы приближаетесь к своему космическому источнику энергии.
Увы, вы все еще во Льве, и пока этот лев не уйдет в сторону (23 августа), вам придется иметь дело с хлопотами на рабочем месте и конкурентоспособными коллегами.
Эта неделя посвящена рабочему месту и всему, что вы терпеть не можете. Тебе действительно нужно отпускать вещи , Дева, особенно то, что на самом деле не меняется - например, твоя работа.
Тебе повезло, что ты работаешь; Лучше не раскачивать лодку, как бы вы этого ни хотели.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Вы еще не усвоили урок, Весы? Под этим я имею в виду идею о том, что вы продолжаете отодвигаться на задний план, когда должны быть впереди и по центру.
Вы настолько невротичны по поводу того, что люди нравятся вам и принимают вас, что начинаете упускать возможности заниматься любимым делом просто потому, что думаете, что это может кого-то обидеть.
Посмотрим правде в глаза : вам не нужно всеобщее внимание и одобрение, и в течение этой недели у вас будет возможность делать именно то, что вы хотите, независимо от того, одобрены вы или нет.
Перестаньте беспокоиться о том, что о вас думают другие; они гораздо больше заинтересованы в себе.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Это неделя, когда ты высказываешься, Скорпион. И хотя я слышу, как вы стонете от мысли, что, возможно, вы тот, кто молчит, правда в том, что вы подавляете больше, чем собираетесь.
На этой неделе вы познакомитесь с ситуацией, которая потребует вашего опыта и помощи.
Вы явно не захотите иметь с этим ничего общего, но вы позволите себе, так сказать, увлечь себя течением.
Если вы не скажете «нет», вам придется выполнять много дел, которые вам не нравятся. Итак, вот ваша возможность встать на ноги и стать могущественным Скорпионом, каким мы все вас знаем.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
В самом начале недели вы собираетесь заявить всем окружающим, что вам нужно немного простоя, и вам это нужно без промедления.
Больше никакой работы, вы просто не можете справиться с другим заданием, и да, вы такие же, как все в мире - вам нужно работать и приносить домой веганский бекон.
Но, но, но - вам нужен перерыв, иначе вы собираетесь попрыгать, буквально ... и поэтому на этой неделе вы просите перерыва.
И вы получаете то, что вам нужно, потому что вы были достаточно храбры, чтобы отстоять свое психическое здоровье.
Вы знаете, с чем вы можете справиться, а что сломает вас ; Поддерживайте это чувство собственного достоинства, Стрелец - оно работает на вас каждый раз.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Хотите услышать что-нибудь приятное для своего гороскопа? Хорошо, вот оно: ваша личная жизнь улучшится на этой неделе, и все потому, что вы и ваш человек наконец нашли в своем сердце смелость сказать, что вы значите друг для друга.
Эта неделя будет посвящена правильному общению и его важности - в частности, в вашей жизни - особенно когда вы хотите, чтобы что-то было известно - полностью, как есть, без бородавок и всего остального.
Вы и ваш любимый возьмете эту положительную энергию и приумножите ее под Новолунием 8 августа. После того, как вы, ребята, поговорите, вас ждет много романтики, которой можно с нетерпением ждать. Оо ла ла.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Следите за людьми из своего прошлого на этой неделе, Водолей. Вы находитесь в той «зоне», где ваша правящая планета, Уран, начинает свое ретроградное движение, и из-за этого транзита у прошлого есть способ вернуться для выступления на бис.
Как вы с этим справитесь, зависит от вас, хотя кажется, что в вашей жизни мало места для прошлого - это хорошо.
Вы будете испытывать искушение вернуться к старым воспоминаниям просто потому, что этого от вас ждут, но в глубине души вы ушли . Тебе хорошо идти.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)
На этой неделе вы собираетесь придерживаться любви и романтики, уделяя особое внимание отказу от работы, финансов и всего материалистического.
В каком-то смысле эта неделя отвлечет вас от ответственности, что может быть для вас хорошо, учитывая, что вы всегда так обременены этим.
К пятнице недели вы должны быть готовы к выполнению планов, составленных ранее на этой неделе; романтика и веселье вместе! Также в меню есть занятия спортом на открытом воздухе.
Это хорошая неделя для здоровья и благополучия Рыб. Работа переоценена!