Черные дыры в космосе выпускают танцующих призраков
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Черные дыры в космосе выпускают танцующих призраков

5:31:528/10/2021Фото: pxhere.com
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Новые открытия всегда вызывают новые вопросы, и этот не исключение. Мы до сих пор не знаем, откуда дует ветер?

галактика
Черные дыры испускают электроны, захваченные галактическими ветрами

"Танцующие призраки'' кружили вокруг двух галактик в глубине космоса. Фигуры являются результатом сверхмассивных черных дыр, каждая из которых находится в центре галактики.
Черные дыры испускают электроны, захваченные галактическими ветрами.

Была замечена пара «танцующих призраков», кружащихся вокруг двух «родительских» галактик на расстоянии около одного миллиарда световых лет от Земли, пишет dailymail.co.uk.

Исследователи из Университета Западного Сиднея и CSIRO, национального научного агентства Австралии, обнаружили, что омерзительные фигуры на самом деле являются облаками электронов, извергающимися из двух сверхмассивных черных дыр, расположенных в центре галактик.

Гигантские спектральные облака, названные PKS 2130-538, были захвачены галактическими ветрами, которые создали вращающиеся фигуры.

Команда надеется, что это открытие позволит им больше узнать о том, как ведут себя черные дыры и что может происходить в пространстве между двумя галактиками.

Университет Западного Сиднея и CSIRO, национальное научное агентство Австралии, заявили в своем заявлении: «Когда мы впервые увидели« танцующих призраков », мы понятия не имели, что это такое. После нескольких недель работы мы выяснили, что видим две «родительские» галактики, находящиеся на расстоянии около миллиарда световых лет.

«В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры, испускающие струи электронов, которые затем изгибаются в гротескные формы под действием межгалактического ветра.

Однако новые открытия всегда вызывают новые вопросы, и этот не исключение. Мы до сих пор не знаем, откуда дует ветер?

Почему так запутано? А что вызывает потоки радиоизлучения?

«Вероятно, потребуется гораздо больше наблюдений и моделирования, прежде чем мы поймем что-либо из этих вещей».

Танцующие призраки были обнаружены в рамках проекта Evolutionary Map of the Universe (EMU), который использует новый телескоп ASKAP для анализа радиоисточников в космосе.

Телескоп ASKAP эксплуатируется CSIRO и является частью Австралийского национального фонда телескопа.

Он использует новую технологию для достижения чрезвычайно высоких скоростей съемки, что делает его одним из лучших в мире инструментов для картографирования неба в радиоволнах.

Другие объекты и явления, обнаруженные до сих пор в рамках проекта EMU, включают открытие таинственных странных радиокругов, которые кажутся гигантскими кольцами радиоизлучения почти в миллион световых лет в поперечнике, окружающими далекие галактики.

«Мы даже находим сюрпризы в тех местах, которые, как нам казалось, мы понимаем. По соседству с хорошо изученной галактикой IC5063 мы обнаружили гигантскую радиогалактику, одну из крупнейших известных, о существовании которой даже не подозревали », - сказал Норрис.

«Его сверхмассивная черная дыра генерирует струи электронов длиной почти 5 миллионов световых лет.

«АСКАП - единственный телескоп в мире, который может видеть всю протяженность этого слабого излучения».

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