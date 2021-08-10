Некоторые страны вводят вакцинацию детей в школах

Англия будет предлагать вакцины против Covid возрастной группе во время встреч со следующей недели. Колледж Джона Фернели в Лестершире заявляет, что будет вакцинировать детей младше 16 лет в школе.
Школы уже планируют вакцинацию против Covid для детей в возрасте от 12 до 15 лет, несмотря на то, что они еще не утверждены для этой возрастной группы, пишет dailymail.co.uk.
Ведущие ученые No10 расширили кампанию вакцинации, включив в среду 1,4 миллиона 16- и 17-летних, что резко изменилось по сравнению с двумя неделями ранее. Они также заложили основу для вакцинации детей старше 12 лет в этом году.
И теперь самым старшим подросткам предлагают первую дозу в центрах приема пациентов в Северной Ирландии, в то время как некоторые врачи общей практики в Англии также уже приглашают их на уколы.
Англия будет предлагать вакцины против Covid возрастной группе во время встреч со следующей недели, когда Шотландия и Уэльс также будут приглашать самых старших подростков для получения первой дозы.
Колледж Джона Фернели в Лестершире решительно отказался от вакцинации детей в возрасте до 16 лет, сказав родителям детей в возрасте от восьми до одиннадцати лет, что ученики будут вакцинированы в школе.
В письме школа сообщила, что первые дозы будут доставлены в середине сентября, а вторые - в начале января 2022 года.
Это произошло, когда университет объявил, что предлагает денежные призы студентам, которые могут доказать, что они полностью вакцинированы против Covid, чтобы стимулировать распространение прививок.
Все студенты Университета Сассекса участвуют в жеребьевке, при этом 10 победителей получат 5000 фунтов стерлингов, если они докажут, что их обманули или освободили.
Профессор Адам Тикелл, проректор университета, отрицает, что этот шаг равносилен «подкупу» студентов для вакцинации.
Розыгрыш призов состоится в конце ноября, чтобы дать студентам время для вакцинации.
Один родитель, двое детей которого учатся в колледже Джона Фернели, сказал Daily Telegraph: «Я был просто шокирован тем, что они даже планировали свидания. Это просто заставляет вас думать, что это определенно запланировано, что это произойдет в какой-то момент в следующие несколько месяцев.
«Меня больше всего беспокоит, смогут ли мои дети по-прежнему ходить в школу, если у них ее не будет?»
Молли Кингсли, соучредитель родительской группы UsForThem, сказала, что трасты и школы NHS «создают презумпцию в отношении решения JCVI».
Она добавила: «Это неправильно по многим причинам, но не в последнюю очередь потому, что это показывает, что они создают давление в сторону курса действий без учета медицинских преимуществ или рисков для детей, якобы находящихся на их попечении».
Между тем университеты предлагают студентам стимулы для записи своих первых уколов.
Профессор Тикелл сказал в программе «Сегодня» BBC Radio 4: «Мы собираемся автоматически вводить каждого студента, и если они не заявят, что хотят отказаться, после того, как мы дадим им возможность пройти вакцинацию, - это займет около 12 недель. после анонса - просто случайным образом выберем 10 имен.
«Если они смогут доказать, что прошли двойную вакцинацию или действительно освобождены от медицинской помощи, мы сделаем им награду».
Около 170 районов еще не полностью защитили 60% людей старше 50 лет.
По данным MailOnline, почти 170 районов по всей Англии еще не полностью вакцинировали две трети людей старше 50 лет от Covid.
Ученые предупредили, что наш анализ, основанный на официальной статистике 7000 районов страны, показывает, что существуют огромные группы населения, все еще уязвимые для вируса.
Министры стремились нанести всем в возрастной группе два укола, чтобы защитить их от безудержного распространения варианта «Дельта» перед тем, как ограничения будут сняты еще в «День свободы» 19 июля.
Но данные NHS England, которые были опубликованы до 1 августа, показывают, что 29 районов по всей стране еще не охватили более 60 процентов людей в возрасте 50 лет и старше.
Около 169 человек охватили лишь две трети наиболее уязвимых возрастных групп, которым была выделена приоритетная вакцина и которые соответствовали критериям с 17 марта.
Теоретически сейчас все можно было полностью уколоть, учитывая 12-недельный интервал между дозами, который позже был сокращен до восьми недель, чтобы помочь бороться с ростом доминирующего теперь мутантного штамма.
В целом 2,5 миллиона людей старше 50 лет (11 процентов) еще не сделали второй джеб, а 2 миллиона не сделали своего первого (девять процентов).
В Harehills South в Лидсе наименьшее количество людей старше 50 лет: только 813 из 1562 человек, проживающих в этом районе, получили вторую дозу - 52 процента населения.
Для сравнения: в 22 районах дважды нанесли удар более 96 процентов лиц старше 50 лет, при этом лидируют Морпет Саут и Вест в Нортумберленде (96,6 процента).
Эксперты предупредили, что уязвимые люди, которые еще не были вакцинированы, «подвергаются такому же риску тяжелого заболевания и смерти, как и в любое время во время пандемии». Хотя один укол обеспечивает некоторую защиту от тяжелой болезни, две дозы намного сильнее.
Профессор Пол Хантер, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Восточной Англии, сказал MailOnline, что больницы NHS в отстающих районах все еще могут столкнуться с огромным давлением этой зимой. Большинство экспертов полагают, что в более холодные месяцы будет новая волна Covid.
Он добавил: «Мы не даем им взяток. Мы просто даем стимул ».
Профессор Тикелл сказал, что университет надеется дать студентам опыт, «максимально приближенный к нормальному», когда они вернутся после лета, при этом обучение будет происходить лично, а не онлайн.
Он сказал: «Мы знаем, что многие студенты уже получили вакцины или планируют сделать это.
«Если мы сможем хоть немного увеличить эти цифры с помощью такого простого вмешательства, то, конечно, мы это сделаем.
«Хотя это важные призы для наших студентов, стоимость для университета невелика по сравнению с человеческими, социальными и финансовыми затратами, если бы студенты испытали на себе проблемы, с которыми мы столкнулись в прошлом году».
Министр университетов Мишель Донелан сказала: «Вакцины - это самый верный способ оставить Covid позади и вернуть студентам свободы, которые обогащают университетскую жизнь, и я призываю всех подходящих студентов принять предложение обеих доз вакцины.
«Департамент поощряет университеты искать творческие способы повышения охвата и обсуждать возможность создания всплывающих центров с местными партнерами в области здравоохранения, что позволяет студентам быстро и легко получить укол».
Кроме того, первый в Великобритании центр вакцинации ночных клубов был открыт в старейшем и крупнейшем ЛГБТ-клубе Бирмингема, Nightingale Club, чтобы побудить молодых людей пройти вакцинацию.
Вчера первые здоровые подростки 16 и 17 лет получили вакцину против Covid.
Эллиот Астон, 16 лет, из графства Даун в Северной Ирландии, сегодня стал одним из первых в своей возрастной группе, которым сделали прививку от вируса.
Улыбающийся подросток, изображенный возле центра уколов в Белфасте, сжимающий свою карту вакцинации, сказал: «Хорошо, что они, наконец, предлагают ее нам, потому что мы, вероятно, одни из тех, кого больше всего нет в жизни, поэтому я думаю, что пора. '
Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что некоторые врачи общей практики уже начали вводить вакцины против Covid подросткам в возрасте 16 и 17 лет, но самым старшим подросткам следует подождать, пока с ними свяжется местная клиника, чтобы договориться о встрече.
В письме от руководителей NHS, отправленном вчера терапевтам, говорится, что теперь они могут начать предлагать вакцину Covid людям в этой возрастной группе.
Ожидается, что со следующей недели службы приема посетителей в региональных и местных центрах вакцинации в Англии откроются для возрастной группы.
По словам официальных лиц, органы здравоохранения Уэльса уже рассылают приглашения на вакцинацию подросткам в возрасте 16 и 17 лет.
А в Шотландии тем, кто относится к этой возрастной группе, просят зарегистрировать свою заинтересованность через онлайн-портал, а затем им будет отправлено время встречи по электронной почте или с помощью текстового сообщения. В Шетландских, Оркнейских и Западных островах им говорят подождать, пока с ними не свяжется местный совет по здравоохранению.
Доктор Никки Канани, медицинский директор NHS по первичной помощи, сказала, что служба здравоохранения работает над тем, чтобы вакцинировать 16-17-летних детей «как можно быстрее».
«Я рада сообщить, что миллион детей и молодых людей теперь смогут получить вакцину, защищающую себя, свою семью и своих друзей», - сказала она.
«Вакцина против Covid безопасна и эффективна, и я призываю всех, кто имеет право на нее, любого возраста выступить и принять это предложение».
Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал: «Национальная служба здравоохранения много работала, чтобы воплотить в жизнь независимые и экспертные рекомендации JCVI, чтобы развернуть этот новый этап нашей новаторской программы вакцинации.
«Теперь все 16-17-летние могут присоединиться к остальной части страны и получить свой удар, чтобы защитить себя и своих близких».
Шестнадцатилетним и 17-летним предлагается вакцина Pfizer, потому что это единственная вакцина, одобренная британским медицинским регулятором для этой возрастной группы.
В настоящее время нет конкретных планов предложить им повторные дозы, и JCVI хочет выиграть больше времени, чтобы понять риски безопасности.
Некоторым детям уже сделали прививку от вируса, потому что те, кто живет с уязвимыми взрослыми, могли получать уколы в течение нескольких недель.
Вакцина Pfizer связана с редким побочным эффектом, называемым миокардитом - воспалением сердечной мышцы. Данные из США, которые вводят уколы детям в течение нескольких месяцев, показывают, что осложнение поражает одного из 100 000 мальчиков-подростков после первой дозы, но после второй дозы эта цифра возрастает примерно до одного из 15 000.