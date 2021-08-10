Искренние слова и красивые открытки в Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года

Николая Чудотворца рождество
Отмечает православный наш народ,
Радость дарит всем такое торжество,
И стремятся все отвлечься от забот.
Укрепляйте ж веру в чудеса,
Веру в праведника, веру в Николая,
Пусть к вам с лаской смотрят небеса,
Вам добра и благоденствия желаю.
С Рождеством тебя святым
Николая Чудотворца!
Будь ты добрым и простым,
И тогда на небе солнце
Засияет для тебя
В сотню раз еще сильнее.
Счастлив будь, живи, любя!
Нет пути, поверь, вернее!
С днем Николая Чудотворца
Мы всех сегодня поздравляем,
Добра и много-много счастья
Мы очень ждем от Николая,
Пусть стороной печали, беды
Обходят в мире всех людей,
Пускай уйдет тоска, унынье,
И жить нам будет веселей!
***
В день Рождества святителя, кто зовется
Великим Николаем Чудотворцем,
Желаем в сердцах мира и надежды,
Пусть жизнь подарит радость, как и прежде.
Пусть счастье в дом придет и озарит.
Большой удачи и огромной Вам любви.
Стихи: pozdravok.ru
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