Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 августа 2021 в России и мире

• День попутного ветра
• Всемирный день льва (World Lion Day)
• Праздник Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»
• Мусульманский Новый год (Islamic New Year)
• День долгих проводов
• Собор Тамбовских святых
• Международный день влогинга (International Vlogging Day)
• Международный день биодизельного топлива (International Biodiesel Day)
• День лени (National Lazy Day) - США
• День «Побалуйте свою собаку» (National Spoil Your Dog Day) - США
• День корректирующего белья (National Shapewear Day) - США
• День огня (Labrenca diena) - Латвия
• День физкультурника - Таджикистан
• День святого Лаврентия (Feast of Saint Lawrence) - Италия
• День ветеранов (Hari Veteran Nasional) - Индонезия
• День благодарности группе «Duran Duran» (National Duran Duran Appreciation Day) - США
• Карнавальный вторник (Spicemas) - Гренада
• День развития технологий (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional) - Индонезия
• День десерта «Смор» (National S`mores Day) - США
• День благодарности небоскрёбам (Skyscraper Appreciation Day) - США
• День независимости (Ecuadorian Independence Day) - Эквадор
• День государственности штата Миссури (Missouri Statehood Day) - США
• День святого Доминика (Santo Domingo Celebrations) - Никарагуа
• Праздник Богоматери «хорошего события» (Feast of Our Lady of Buen Suceso) - Филиппины
• День военно-воздушных сил (Argentine Air Force Day) - Аргентина
• День Сил обороны (Defense Forces Day) - Зимбабве
• День штата Коннектикут (National Connecticut Day) - США
• Именины у Никанора, Тимона, Ирины, Николая, Елены, Сергея, Павла
• Прохоров день (На Прохора и Пармена не затевай никакой мены)
Важные события
1500 Португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявший во время бури направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала (Pedro Álvares Cabral), открыл остров Мадагаскар.
1519 эскадра, возглавляемая Фернандо Магелланом, отплыла в экспедицию к Островам Пряностей, превратившуюся в Первое кругосветное плавание.
1524 в Москве основан Новодевичий монастырь
1628 В Стокгольме во время своего первого плавания опрокинулся и затонул корабль «Ваза»
1675 Король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче.
1876 в Канаде совершен первый в мире междугородный телефонный звонок
1889 в Англии запатентована бутылка с закрывающейся пробкой на винтовой нарезке
1979 в Новороссийске открылась постоянно действующая выставка «Цементная промышленность СССР» (ныне – музей «Цементная промышленность» ОАО «Новоросцемент»).
2003 на МКС состоялась первая в мире «Космическая свадьба».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend