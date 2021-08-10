Какой сегодня церковный праздник 10 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 августаСмоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов
Народные праздники
Прохоры-Пармены
В эту дату чтут память апостолов от 70 Прохора и Пармена.
На эту пору приходится разгар сбора картофеля. Также начинают собирать первый урожай груш и выкапывать луковицы тюльпанов.
В этот день отмечают свой праздник кузнецы. Люди высказывают им свое почтение.
Этот день является неподходящим для торговых начинаний, иначе дела будут идти плохо.
Высоко плывущие облака в небе предвещают сухие и солнечные дни.
Приметы
- Ночью звезды мерцают сильно, а утром небо покрыто тучами – днем возможна гроза.
- Муравьи в августе увеличивают муравейники, жди ранней холодной зимы.
- Вороны, грачи и галки кричат или «пасутся» на траве – перед ненастьем.
- Полевые мыши живут в нижней части копен – к сухой осени.
- В какую сторону направляются овцы и козы при выпуске на пастбище, оттуда и будет ветер.
Источник: my-calend