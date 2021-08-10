Какой сегодня церковный праздник 10 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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10.08
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Какой сегодня церковный праздник 10 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:588/10/2021Фото: Flickr
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Этот день является неподходящим для торговых начинаний, иначе дела будут идти плохо.

монастырь
Нет поста 10 августа

Православные праздники 10 августа

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов

Народные праздники

Прохоры-Пармены

В эту дату чтут память апостолов от 70 Прохора и Пармена.

На эту пору приходится разгар сбора картофеля. Также начинают собирать первый урожай груш и выкапывать луковицы тюльпанов.

В этот день отмечают свой праздник кузнецы. Люди высказывают им свое почтение.

Этот день является неподходящим для торговых начинаний, иначе дела будут идти плохо.

Высоко плывущие облака в небе предвещают сухие и солнечные дни.

Приметы


  • Ночью звезды мерцают сильно, а утром небо покрыто тучами – днем возможна гроза.
  • Муравьи в августе увеличивают муравейники, жди ранней холодной зимы.
  • Вороны, грачи и галки кричат или «пасутся» на траве – перед ненастьем.
  • Полевые мыши живут в нижней части копен – к сухой осени.
  • В какую сторону направляются овцы и козы при выпуске на пастбище, оттуда и будет ветер.

Источник: my-calend

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