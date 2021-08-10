Погода на Прохора и Пармена 10 августа в Бердске: не вздумайте ничего менять

Метеорологическая обстановка на 10 августа в Бердске от МЧС: переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +23, +28°С.
Данный народный праздник посвящен двум апостолам от семидесяти – Прохору и Пармену. Он отмечается 10 августа 2021 года
ПриметыНа Руси существовало поверье: «На Прохора и Пармена не будет толку от мены». В этот день старались ничего не менять, так как считалось, что оно или потеряется, или сломается.
Щедрая роса поутру предвещает солнечный день.
Если в этот день безветренно и льет дождь – это к продолжительной непогоде.
Высоко плывущие облака – предвестники сухих и солнечных дней.