Погода на Прохора и Пармена 10 августа в Бердске: не вздумайте ничего менять
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Погода на Прохора и Пармена 10 августа в Бердске: не вздумайте ничего менять

7:00:328/10/2021Фото: https://pixels.com/f
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Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +23, +28°С
Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +23, +28°С

Метеорологическая обстановка на 10 августа в Бердске от МЧС: переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +23, +28°С.

Данный народный праздник посвящен двум апостолам от семидесяти – Прохору и Пармену. Он отмечается 10 августа 2021 года

Приметы

На Руси существовало поверье: «На Прохора и Пармена не будет толку от мены». В этот день старались ничего не менять, так как считалось, что оно или потеряется, или сломается.

Щедрая роса поутру предвещает солнечный день.

Если в этот день безветренно и льет дождь – это к продолжительной непогоде.

Высоко плывущие облака – предвестники сухих и солнечных дней.

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